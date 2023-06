Klæbo sliter fortsatt: – Jævlig å få has på

TRONDHEIM (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) slo full alarm på egne vegne før sist sesong på grunn av et trøblete lår. Fortsatt sitter den i – til trener-morfarens fortvilelse.

MURRING: Johannes Høsflot Klæbo har en skade som har sittet lenge i på baksiden av låret. Her fra verdenscupen i Lahti sist vinter. Vis mer





Før sesongstart sist vinter vurderte Klæbo å droppe alle renn før nyttår. Årsaken var en strekk- eller belastningsskade i baksiden av låret, som oppsto i juli 2022. Det gjorde at han måtte legge om på store deler av treningen.

Klæbo lo av egne uttalelser etter at han 8. januar vant Tour de Ski og sto med 11 seirer av 14 mulige. Sesongen endte i stor suksess: Tre VM-gull og 20 seirer i verdenscupseier – rekordmange sammen med Therese Johaug.

Men fortsatt, omtrent et år etter skaden kom, holder problemene han igjen.

– Jeg springer lite. Et par økter her og der bare. Men ingen langturer. Det blir bedre og bedre. Jeg er nøye med øvelser. Jeg blir stadig bedre. Så vet jeg sånne ting tar tid, sier Klæbo til VG og fortsetter:

– Da jeg fikk denne skaden, den første dagen, så snakket jeg med en gjeng i Trondheim jeg bruker til behandling. De sa at «ikke for å sette deg ut, men dette kan ta et år». Nå nærmer det seg et år. Det er kjipt å være i denne situasjonen ennå, sier Klæbo.

Løping er sammen med rulleski den viktigste treningsformen i barmarkssesongen.

– Vi kan kompensere med fire timer på rulleski, det gjorde vi i fjor. Fra juli har han nesten ikke tatt et ordentlig løpesteg i løpet av sesongen. Det er lite nå, sier trener-morfar Kåre Høsflot.

VM: Fysioterapauten Megan Stowe (bakerst) sammen med Haakon Klæbo og Johannes Høsflot Klæbo under VM i Planica sist vinter.

Klæbo kom i kontakt med den amerikanske fysioterapeuten Megan Stowe da han var i USA på høydetreningsleir i fjor. Klæbo betalte for behandlingen hennes selv og hun kom til Europa i flere perioder sist sesong.

– Hun har gjort en bra jobb. Men hamstringen er jævlig å få has på, sier Kåre Høsflot.

– Du liker det ikke?

– Nei, problemet er at det kan jo være en skade som ikke leges. Det er verre. Man må kompensere med en annen form for trening.

Klæbo forteller at han løp litt gjennom sist vinter.

– Men bare en halvtime før og etter skirenn. Det har jeg klart, men det er musejogg, helt rolig. Skulle jeg valgt, ville jeg hatt tretimers løpetur i myra, sier 26-åringen.

Han takket nei til Skiforbundets tilbud om landslagsplass. Det innebærer at han har mistet Olympiatoppens ressurser – og heller må ta eget ansvar for skiparken, trening og fysioterapi. Klæbo reiser til USA på høydetrening til høsten og vil jobbe med Stowe, som i en årrekke jobbet med NBA-laget Milwaukee Bucks (basketball).

– Jeg ønsker ikke å gå ut med hva vi har betalt, men det har jo blitt kostnader ved reising, opphold samt for den jobben hun har gjort. Megan har gjort en veldig god jobb, og det har vært verdt de utgiftene vi har hatt på å benytte hennes kompetanse. Vi har planer om å benytte Megans kompetanse også i oppkjøringen til kommende sesongen og utover vinteren, sier manager-far Haakon Klæbo.

Sist vinter fortalte Megan Stowe detaljert overfor VG om hvordan hun utviklet kroppen hans.