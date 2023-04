Ingvild Flugstad Østberg tilbake på landslaget

HOLMENKOLLEN (VG) Ingvild Flugstad Østberg (32) er tilbake. Helene Marie Fossesholm (21) beholder også plassen på landslaget.

JUBEL: Ingvild Flugstad Østberg etter VM-stafetten i Planica sist vinter.





24.04.2023 12:21 Oppdatert 24.04.2023 13:10

To av de mest kjente kvinnelige langrennsløperne, Kristine Stavås Skistad og Astrid Øyre Slind, har sagt nei takk til landslaget.

Anna Svendsen er ute siden sist sesong.

Fossesholm har vært på landslaget i tre år og håpet var at hun skulle bli den nye store norske stjernen, men resultatene sist sesong var så dårlige at hun ikke gikk en eneste distanse i VM i Planica.

Antall løpere på landslaget er kuttet til ti løpere per kjønn på grunn av den økonomiske situasjonen.

Kvinnelaget blir dermed Anne Kjersti Kalvå, Ane Appelkvist Stenseth, Marte Skaanes, Ingvild Flugstad Østberg, Helene Marie Fossesholm, Tiril Udnes Weng, Mathilde Myhrvold, Lotta Udnes Weng, Julie Myhre og Heidi Weng.

Sprintlaget herrer består av Erik Valnes, Pål Golberg, Håvard Solås Taugbøl, Even Northug og Sindre Bjørnestad Skar.

All round-laget herrer: Sjur Røthe, Martin Løwstrøm Nyenget, Harald Østberg Amundsen, Didrik Tønseth og Simen Hegstad Krüger.

Didrik Tønseth fikk sist torsdag beskjed om at han var vraket, men søndag kveld fikk han tilbud om plass likevel.

Det skjedde etter at Hans Christer Holund la opp og Johannes Høsflot Klæbo meddelte at han vil satse utenfor landslaget.

Gjennombruddsmannen Iver Tildheim Andersen fikk ikke plass på landslaget.

Fakta Dette er Iver Tildheim Andersen Har bursdag i september, fyller da 23 år.

Ble juniorverdensmester på 30 kilometer friteknikk fellesstart i 2020, tok bronse på 10 kilometer friteknikk året før. Har også en VM-bronse fra U23 i 2021.

Bor i Oslo.

Forbilde som ung: Anders Gløersen, som også gikk for Rustad IL.

Har vært på rekruttlandslaget i tre år, banker hardt på døren til allroundlandslaget.

Var ingen barnestjerne, men tok et realt steg da han var 17 år og begynte å vinne.

Debuterte i verdenscupen på femmila i Holmenkollen i fjor. Ble nummer 24 (klassisk), i år ble han nummer fire (friteknikk). Vis mer

Indira Liseth, Vilde Nilsen, Trygve Toskedal Larsen og Thomas Karbøl Oxaal utgjør paralandslaget.

– De enkelte trenerne innstiller et lag, som jeg og Per Elias Kalfoss, legger fram for langrennskomiteen, som har det endelige ordet, sier langrennssjef Espen Bjervig på pressekonferansen mandag.