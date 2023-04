Halfvarsson freser mot svenske lønninger

Sverige-profil og landslagsveteran Calle Halfvarsson (34) har sett seg lei på at han hever et såkalt utøverbidrag fra forbundet på 200.000 kroner. Han vil ha beløpet doblet for kommende sesong.

TETT DUELL: Mellom Calle Halfvarsson og Johannes Høsflot Klæbo under verdenscupavslutningen i finske Lahti den siste helgen i mars i år.

10.04.2023 08:23 Oppdatert 10.04.2023 09:04

Det sier Halfvarsson til den svenske avisen Expressen.

– Så klart vil vi ha forandringer. Som størrelsen på utøverbidraget. Slik det er nå har vi ikke noen ordentlig lønn. De som er på «a-laget» skal ha en ordentlig lønn. Og de på utviklingslaget bør ha det vi har i dag.

Svensken har tidligere denne sesongen uttrykt sin frustrasjon. Han kalte beløpet fra det svenske forbundet på 200.000 kroner den gangen for «bedrøvelig dårlig».

Også norske utøvere har reagert på lønnen de mottar fra Norges Skiforbund.

VG skrev høsten 2022 om hvordan Harald Østberg Amundsen og Martin Løwstrøm Nyenget mente det var på tide å justere stipendbeløpet de mottar, som er et sted mellom 130.000-310.000 kroner i året, basert på prestasjoner fra sist sesong.

Halfvarsson begrunnelse er i hvert fall at det i hans øyne er utøverne som «får landslaget til å gå rundt». «Uten oss er det ingenting», sa han i november.

Det svenske skiforbundet er i likhet med det norske avhengige av kommersielle inntekter fra sponsoravtaler for å få landslagsoperasjonen til å gå rundt.

34-åringen var også oppgitt over godtgjørelsen til utøverne på nivået under elitelandslaget. I Sverige har forbundet delt lagene inn i elitelag, et lag fra U23-nivå og eldre, samt ett for juniorer opp til U23-alder.

– De kan få bedre godtgjørelse om de går og spør om jobb på den lokale pizzasjappa, mente Halfvarsson.

Temaet kommer opp i disse dager fordi våren er tid for å skrive nye landslagsavtaler. Som i Norge venter altså forhandlinger mellom utøvere og ledelsen.

Ifølge Expressen er gjennomsnittslønnen i Sverige som helhet 440.000 kroner. 34-åringen mener det hadde vært en rettferdig lønn også for de svenske eliteutøverne. Hva som skjer om forbundet ikke matcher kravene hans?

– Det får vi se etter jeg har sett kontraktsforslaget. Men skulle det dukke opp en mulighet i form av en sponsor som kan betale bedre, så kan det være tiden for å gjøre noe annet, sier Halfvarsson.

Langrennssjef Lars Öberg er klar over misnøyen og forteller til Expressen at ambisjonen er at utøverlønnen skal bedres, men at alt avhenger av inntektssiden.

«Nei», svarer han for øvrig på om Halfvarsson kan forvente seg en lønn på 400.000 kroner.

Halfvarsson har uavhengig av forbundsbidraget hatt et godt økonomisk år, ifølge FIS (det internasjonale ski- og snøbrettforbundet) sin oversikt for sesongen 2022/2023.

Han har blant annet tre individuelle pallplasser denne sesongen og en rekke andre toppresultater. Det gjør at han aldri har tjent mer på verdenscupen siden han gjorde sin debut i 2011.

Halfvarsson har tjent inn 66.000 sveitsiske franc, som i dag tilsvarer rundt 760.000 norske kroner.