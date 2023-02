Petter Northug om brorens blytunge uker: – Blir forbanna

Det norske sprintlaget er godt i rute til VM. Men én mann har slitt overraskende mye de siste ukene. Even Northug (27) har til gode å nå en finale tre konkurransehelger på rad.

STERK DEBUTSESONG PÅ LANDSLAGET: Even Northug, her i intervju med TV 2-reporter Ernst A. Lersveen og ekspert Petter Northug, etter sin første pallplass i verdenscupen i finske Ruka, november 2022.

– Det har vært sløvt og det er sånn i sprint at er du sløv én gang, så ryker du. Men den sløvheten han har hatt nå tror jeg vil gjør ham skjerpet inn mot VM. Men jeg skulle gjerne sett ham våken og ikke sløv. Jeg blir jo forbanna når jeg ser det og så diskuterer vi det saklig etterpå, sier storebror Petter Northug til VG.

Han fortsetter:

– Han er en rendyrket sprinter og da må han gripe mulighetene sine. Ellers får han komme seg hjem, studere skole og gå Skandinavisk cup igjen.

37-åringen har selv vært opptatt med å gå langløp, vinne skirenn for første gang på lang, lang tid og som TV 2-ekspert forberede seg til VM i skiskyting som begynner onsdag.

Men Northug har fulgt rennene i verdenscupen tett likevel.

Det er drøyt to uker igjen til VM-sprinten i klassisk stil i Planica. Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg har levert bunnsolide resultater i både sprint og distanse.

Erik Valnes og Håvard Solås Taugbøl har trøblet med henholdsvis sykdom og skade, men tok seg begge til finale den siste verdenscuphelgen før VM.

Sistemann på det fem mann store sprintlaget er Even Northug.

Han hadde en periode før jul det luktet svidd av. Etter en god treningsperiode gjennom julen dukket han opp igjen og gikk inn til NM-sølv på Gjøvik i midten av januar.

SØLVGUTT: Even Northug tok sølv under NM-sprinten på Gjøvik i januar. Han var like bak vinner Erik Valnes og foran Pål Golberg.

Fakta Even Northugs resultater sesongen 2022/2023: Nasjonal åpning på Beitostølen 18. november: Seier. Verdenscup Ruka 25. november: 2. plass. Verdenscup Lillehammer 3. desember: 3. plass. Verdenscup Beitostølen 9. desember: 9. plass. Verdenscup Davos 17. desember: 4. plass. NM Gjøvik 19. januar: Sølvmedalje. Verdenscup Livigno 21. januar: 10. plass. Verdenscup Les Rousses 28. januar: 13. plass. Verdenscup Toblach 3. februar: 18. plass. Vis mer

Men de påfølgende tre verdenscuphelgene har gått dårlig, forventningene tatt i betraktning.

Even Northug har ikke besvart VGs henvendelse i forbindelse med denne saken, men etter en av nedturene for snaue to uker siden uttalte 27-åringen at han «var lei av langrenn».

Storebror Petters analyse er at Livigno-helgen på mange måter er en historie for seg selv. Den legger han ikke spesielt stor vekt på.

Da hadde lillebroren, sammen med resten av laget, konkurrert under NM bare to dager i forveien.

I Italia gikk de i forhold de overhodet ikke var akklimatisert til. Livigno ligger nemlig på 1800 meters høyde.

– Men i Frankrike, der roter han. Bruker energien på feil steder og kommer seg ikke forbi. Vi diskuterte det etterpå, at han ikke hadde det giret han trengte. Det samme skjedde i Toblach, der han blir for defensiv. Det er på mange måter den samme feilen to helger på rad.

– Hva sier du til dem som er bekymret nå før VM?

– Jeg tror ikke man skal være kjempebekymret. Han kan være en medaljekandidat og det er målet hans når han stiller på start der. Han skal komme til finale. Og når han står i finalen skal han prestere.

FØLGES TETT: Petter Northug fulgte med kort tid etter at lillebroren vant den nasjonale åpningen på Beitostølen i november 2022.

– Selv om resultatene ikke har vært så gode i det siste, så har jeg kjempetroen på Even. Jeg tror han får et løft igjen etter en litt rolig periode nå. Han må bare ta seg sammen litt og bruker energien riktig, sier storebror Northug.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen minner om Northugs enorme fremgang i fjor. Han slo seg inn på elitelaget og har gjennom sesongoppkjøringen prestert bra på treninger.

Deretter har Northug levert «stjernebra» i november og desember, sier Monsen.

– Så har det lugget. Det er jo ikke alltid lett, heller. Utøverne er jo ikke maskiner. Han har blitt mye mer solid, men det har stoppet litt nå. Det er jo et nytt liv for ham, være på elitelag, dra på reise hele tiden, trener litt spesielt og konkurrere. Jeg har sett at han er sliten, sier Monsen.

VIL HA RO: Sprintlandslagstrener Arild Monsen, her avbildet tidligere denne sesongen.

Han fortsetter:

– Han har ikke sittet hjemme som han gjorde tidligere og giret seg opp og tenkt at «nå skal jeg slå de elitegutta». Nå er han en av dem som er med på sirkuset. Kanskje ligger det noe der selv om jeg ikke kan sette to streker under det svaret.

Sprintlandslagstreneren sier Northug nå trenger å roe ned.

– Nå skal han lytte til kroppen, justere litt i treningsarbeidet. Han skal hente seg litt igjen, både kroppslig og i hodet. Vi skal ikke belaste ham mer slik at vi kommer dit vi har vært de siste ukene. Nå gjelder det å komme seg ut av det, sier Monsen.

PS: Søndag reiser nesten hele landslaget for herrer – med unntak av Johannes Høsflot Klæbo – til Skeikampen for å gjøre unna de siste forberedelsene til VM i Planica. 23. februar starter mesterskapet med sprint for damer og menn.