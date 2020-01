Emil Iversen står over NM. Dette er grunnen.

Lørdag er det klart for 30 km i ski-NM på Konnerud.

Der var planen at Emil Iversen skulle delta. Det blir ikke tilfelle.

28-åringen har slitt med sykdom den siste tiden. Medieansvarlig Gro Eide i Norges Skiforbund skriver følgende i en pressemelding:

– Emil Iversen må dessverre melde forfall til NM. Han trenger litt tid for å hente seg inn. Som en konsekvens av dette har han i samråd med trener og lege besluttet at det fornuftige er å stå over det pågående mesterskapet.

Dermed mister han også søndagens stafett.

Han brøt Tour de Ski tidlig etter å ha blitt syk i romjula og reiste nylig hjem fra prøve-VM i Oberstdorf etter skuffende resultater. Da endte det med nok en tur til legen.

Der ble det tatt blodprøver. Det er etter alt å dømme på bakgrunn av disse at Iversen når står over NM.