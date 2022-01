Holund om lagkameraten: – Et nederlag for Simen og et nederlag for laget

SEISER ALM/OSLO (VG) Hans Christer Holund (32) er uendelig lei seg etter den positive coronatesten til kompisen Simen Hegstad Krüger (28). Han mener ingen i leiren kan føle seg trygge.

LUFTETUR: Hans Christer Holund var ute og trente i Seiser Alm torsdag kveld. Hadde alt gått etter planen, hadde han vært på vei til Kina.

27. jan. 2022 21:20 Sist oppdatert nå nettopp

Holund ble stoppet av VG og NRK på vei inn på hotellet i Nord-Italia, etter en liten treningstur torsdag kveld.

– Det er jo skikkelig trist. Det er veldig mye hardt arbeid og trening som ligger bak det å komme til OL. Det er klart det går i vasken. Det er veldig trist for Simen. Det er helt forferdelig, sier Holund.

Han føler med Lyn-kameraten, men åpner for at Krüger kan rekke femmila lørdag 19. februar.

– Det kommer an på hvor syk han blir, sier Holund, som har vært lagkamerat i Lyn med Krüger i en årrekke.

SMITTET: Simen Hegstad Krüger er den fjerde i langrennsleiren som får påvist coronaviruset.

Det er en blytung kveld for de norske løperne i høyden i Italia. De skulle egentlig vært i luften på vei til Beijing og OL da Holund snakket med pressen. Men turen er foreløpig utsatt til mandag for dem som har negativ coronatest.

– Det er et nederlag for Simen og et nederlag for laget. Det er en fryktelig kjedelig situasjon, sier Holund til VG.

Han er spent.

– Jeg tror ingen kan føle seg trygge enn så lenge, sier Holund.

Landslagslege Øystein Andersen har sagt at han frykter det er enda flere smittetilfeller i troppen som ennå ikke er oppdaget.

Fra før er sprinttrener Arild Monsen og kvinneutøverne Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå fra langrennslandslaget smittet. Landslagsledelsen har ennå ikke besluttet om de smittede utøverne skal erstattes av reserver.

Blant herrene er Harald Østberg Amundsen førstereserve. Han delte hotellrom med Hegstad Krüger frem til i går, da landslaget, med unntak av Johannes Høsflot Klæbo, Therese Johaug og de smittede langrennskvinnene, byttet hotell.

Krüger skal være i god form og uten merkbare symptomer. Han trente som normalt i dag, men sitter nå isolert på Hotell Gstatsch i Seiser Alm:

ISOLERT: Her befinner Simen Hegstad Krüger seg etter den positive coronatesten.

Krüger tok to gull i forrige OL (stafett og 30 kilometer fellesstart med skibytte). Krüger var en av favorittene på tre øvelser i Kina.

– Vi mister med Simen Krüger, en gullkandidat på flere øvelser. Han er olympisk mester på 30 km. Han skulle gå tredje etappe på stafetten og femmila, sier Petter Northug til TV2.

Flere av lagkameratene skal ha brast i gråt da beskjeden om Krügers positive test kom.

– Alle syns det er veldig trist. Vi vet hvor mye jobb som ligger bak veien til OL og har medfølelse for Simen. Det begynner å bli tragisk, et OL uten verdens beste skiløpere er ikke det samme, skriver OL-utøver Lotta Udnes Weng i en SMS til VG.