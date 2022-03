Skal lyse ut trenerjobb: – Hadde vært gøy med en litt yngre trener

FALUN (VG) Langrennssjef Espen Bjervig lyser ut stillingen for personen som skal erstatte Ole Morten Iversen som kvinnelandslagstrener. På herresiden fortsetter Eirik Myhr Nossum og Arild Monsen som trenere. Heidi Weng ber om at yngre krefter overtar etter 63-årige Iversen.

YNGRE KREFTER: Heidi Weng ber om yngre krefter på kvinnelandslaget.

11. mars 2022 12:15 Sist oppdatert 37 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det hadde vært gøy med en litt yngre trener, sier Heidi Weng til VG etter å ha gått til semifinalen i verdenscupsprinten i Falun.

– Som har tiden til å være med mer i forhold til familie og er litt mer til stede, fortsetter hun.

Maiken Caspersen Falla har sagt at det kanskje er på tide med kvinner i trenerteamet.

– For min del spiller det ingen rolle om det er en mann eller en kvinne. Men jeg er enig i at det kunne vært flere damer i ledelsen. Vi har kun Gro (Eide, mediesjef). Da jeg var på juniorlaget hadde vi Brit Baldishol som en av trenerne. Hun var som en mamma for meg da jeg var 17–18 år. Hun skjønte kvinnekroppen litt bedre enn andre og vet i tillegg at mann og damer er forskjellige på ting og tang, legger Heidi Weng til.

– Vi hadde også kvinnelig lege for noen år siden. Det var var veldig bra. Jeg vil ha flere kvinner i teamet, men det er ikke et «must» at det må være en kvinnelig trener. Det hadde vært artig med Martin Johnsrud Sundby som jeg tidligere har sagt. Jeg tror også Karstein Johaug kunne ha vært dønn seriøs i jobben, sier hun.

Torsdag ble det bekreftet at Ole Morten Iversen ikke fortsetter som trener for kvinnelandslaget i langrenn. Det er ikke avklart hva som skjer med trenerkollega Ola Vigen Hattestad.

NYE TIDER: Therese Johaug legger opp, mens Ole Morten Iversen gir seg som trener. Espen Bjervig må jakte erstatter.

På herresiden bekrefter Bjervig at Eirik Myhr Nossum og Arild Monsen fortsetter som trenere frem til Trondheim-VM i 2025.

– Dette er veldig ferskt. Jeg skal selvfølgelig ha en del samtaler med Ola og evaluering med damene. Vi skal kartlegge hva vi må komplettere med for å få et trenerteam som er utfordrende nok og matcher hverandre bra, sier Espen Bjervig til VG.

– Har Hattestad gitt noen signaler?

— Det blir en dialog mellom meg og Ola. Vi gjør dette på en formell måte og utlyser stillingene, sier Bjervig.

– Maiken Caspersen har vært tydelig på at det kanskje er på tide med en kvinnelig trener?

– Jeg er veldig positiv til en kvinnelig trener. Vi har Monika Kørra på juniorsiden og vi prøver å motivere flest mulig kvinner til å søke. Vi har et klart behov for å få flere kvinner inn uansett om det er på trenersiden eller i støtteapparatet. Men til syvende og sist må vi ansette den som er mest kompetent.

– Kan du garantere at det blir en kvinne i trenerteamet?

– Nei, det kan jeg ikke. Men jeg kan garantere at vi kommer til å ansette de mest kompetente.

– Marthe Kristoffersen har vært nevnt?

– Jeg kjenner henne.

– Du kan ikke si noe mer om henne?

– Nei, jeg har ikke lyst til å diskutere ansettelsesprosesser i media.

Heidi Weng har foreslått Martin Johnsrud Sundby som ny trener. Dette svarte Sundby: