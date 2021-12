Krüger knuste konkurrentene: – Mer enn jeg hadde turt å håpe på

DAVOS/OSLO (VG) Alle var fullstendig sjanseløse mot Simen Hegstad Krüger på 15-kilometeren i de sveitsiske alpene. 28-åringen var selv overrasket over hvor suveren han var.

OVERLEGEN: Simen Hegstad Krüger hadde full kontroll på 15-kilometeren i Davis og kunne smile stort da han passerte målstreken.

– Det var en veldig god følelse. Et av de bedre løpene mine. Jeg koste meg, sier Krüger til VG.

Han strålte i kapp med solskinnet og perfekt vinterføre i Davos i alpebyen.

Kampen om plassen bak Krüger ble en duell mellom de to som var best på sprinten i går, Johannes Høsflot Klæbo og Sergej Ustjugov. Klæbo kom nærmest, han var 22,9 sekunder bak Krüger i mål.

Harald Østberg Amundsen ble nummer fire (bestenotering i verdenscupen) foran Hans Christer Holund og Sjur Røthe.

På det meste ledet Krüger med rundt 30 sekunder.

– Det er fryktelig rått det han gjør, sier Amundsen om Krüger.

– Det var mer enn jeg hadde turt å håpe på, innrømmer Krüger.

Krüger stortrives i Davos, som ligger 1550 meter over havet. OL i Beijing går rundt 1800 meter over havet.

– Hvorfor er du så god i høyden?

– Jeg vet ikke. Kanskje det er måten jeg går på. Styrkene mine kommer mer til rette i høyden enn lavlandet, svarer Krüger.

– Hvilke styrker?

– Kapasitet og det å gå jevnt fort. Andre har høyere fart i kroppen, men jeg kan gå fort over tid. De faktorene blir enda viktigere enn i lavlandet. En løype blir tøffere i høyden.

Sjur Røthe var mektig imponert over Krüger.

– Det er ikke overraskende i hele tatt. Dette er som lavland for ham. Det er imponerende. Med tanke på hvor god han er i høyde, bør han få friplass på distanseløp i OL, sier Sjur Røthe til VG.

Krüger antyder at han er klar på 30 kilometer med skibytte og femmila i OL, mens han vil levere et resultat på 15 kilometer klassisk under Tour de Ski som gir han muligheten også der.

For Klæbo ble det første pallplass på en intervallstart i skøyting.

– Det er godt å kjenne på den følelsen i dag. Dette betyr at jobben jeg har gjort er riktig. Å få til dette i høyden, i skøyting og etter sprinten i går ... Det er dette jeg har trent for, sier Klæbo til VG.

Klæbo startet i et fornuftig tempo og la tidlig 12 sekunder bak Hans Christer Holund, men fra åtte til ti kilometer fikk han virkelig fart på skiene. Det samme gjaldt Sergej Ustjugov.

For russeren tok ledelsen etter en mil. 1,2 sekunder foran Holund og 2,7 sekunder foran Klæbo. Og spenningen meldte seg.

På 13 kilometer var Klæbo 4,7 sekunder bak Holund. Men i mål var han best. Og bak kom Ustjugov. Men han gikk ikke fort nok, og var like bak i mål.

Før Krüger kom og satte skapet på plass.

– Fantastisk gjennomført bra. Han disponerer bra, sier Petter Northug på TV 2s sending.

Krüger ble nummer 74 på 15 kilometer klassisk under verdenscupåpningen i Ruka – men har slått tilbake med seier på Lillehammer og i Davos.

– Dette er som hjemmebane for Krüger. Han gjør som han vil her, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til VG.

Martin Løwstrøm Nyenget ble nummer 19, halvannet minutt bak Krüger.