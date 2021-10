Langrenn Norges Skiforbund Krever ekstraordinært skiting Det skriver Buskerud skikrets i et brev til Norges Skiforbund. Sittende skipresident: Erik Røste. 9 minutter siden Adresseavisen har fått tilgang til et brev som Buskerud skikrets har sendt til Norges Skiforbund i dag (20. oktober). I brevet kommer det frem at skikretsen ikke lenger har tillit til det sittende skistyret, og at de ønsker et ekstraordinært skiting for å bidra til umiddelbare endringer i forbundets øverste organ. – Vi vil ha endringer. Det er vårt utgangspunkt. Derfor kommer vi med dette varselet, sier styremedlem og leder for langrennskomiteen i Buskerud skikrets, Gabriel Johannessen til Adresseavisen. For at det skal avvikles et ekstraordinært skiting, må 25 prosent av de stemmeberettige på forrige skiting ønske det. «Uavhengig av utfallet av pågående personalkonflikt, har ikke Buskerud Skikrets tillit til at sittende skistyre vil være i stand til å gjenopprette nødvendig tillit og omdømme overfor sponsorer, frivillige, aktive og alle andre som er opptatt av skisporten. Buskerud Skikrets varsler med dette at vi har til hensikt å bidra til umiddelbare endringer i den politiske organisasjonen. Det innebærer ekstraordinært skiting i Norges Skiforbund.», heter det i brevet.

Videre skriver skikretsen at de er bekymret for en «stadig mer svekket omdømme for skiforbundet»:

«Pågående personalsak føyer seg dessverre inn i en rekke av saker oppstått over flere år og som alle har bidratt til svekket omdømme. Vi kan ikke se at skistyret har forstått og tatt konsekvensen av den omdømmekrisen vi har havnet i. Etter vårt skriv opplever vi at saken dessverre har utviklet seg ytterligere i negativ retning. Saken har preget organisasjonen og media i flere måneder. I tillegg vet vi at nevnte konflikt har pågått i Skiforbundet i et helt år. Vi stiller oss undrende til at en så alvorlig sak har stoppet opp i en lengre periode under en pågående pandemi. Det burde definitivt ha vært muligheter til nettopp i en slik periode prioritere saken og finne løsninger. I denne perioden fram til august 2021 har så å si alle skiaktiviteter i landet nærmest stoppet helt opp. Ski-Norge skulle fra denne høsten ha konsentrert sitt arbeid med å forberede en ny sesong etter nærmere 2 sesonger med liten eller ingen aktivitet.»

Skikretsens styre viser også til at 25 prosent av medlemsmassen i organisasjonen har forsvunnet:

«Under Skitinget ble det fremmet forslag til en rekke tiltak for å stimulere til økt aktivitet. Bakgrunn for dette var at vår organisasjon i løpet av kort tid har mistet 25 % av medlemsmassen. I tillegg står våre aller fremste utøvere foran en OL-sesong. Dette tilsa at alt lå til rette for mye positiv omtale av skiidretten, med fokus både så vel topp som bredde. Dette ville ha skapt ny motivasjon blant både frivillige, aktive og ansatte i alle deler av organisasjonen.

I Skiforbundets tilsvar til Buskerud Skikrets gis det klart inntrykk av at det vil igangsettes tiltak for å løse pågående personalkonflikt og samtidig bidra til tiltak for å gjenopprette Skiforbundets omdømme. Vi kan ikke se at Skistyret har vært i stand til verken å iverksette tiltak for å løse personalsaken eller gjennomføre tiltak som kan bedre vår organisasjons omdømme som vi oppfatter å være i fritt fall.»

Adresseavisen kommer tilbake med mer.