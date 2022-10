Johaug fikk alvorlig spisebeskjed: «Jeg var blitt for tynn»

Therese Johaug (34) har ikke fortalt stort om sine utfordringer rundt vekt og kosthold gjennom karrieren. Men i sin nye bok avslører den tidligere skistjernen at hun var for tynn, gråt på morens kjøkken og ble satt på fetekur før VM i Holmenkollen i 2011.

ÅPNER OPP: For første gang snakker Therese Johaug grundig om egne spiseutfordringer. Her i intervju med VG i Oslo sentrum.

27. okt. 2022 19:00 Sist oppdatert 19 minutter siden

Det er i kapittelet «Eta mer!» i den ferske biografien «Hele historien» som kommer for salg fredag, at Therese Johaug arrow-outward-link kommer med helt nye opplysninger rundt eget forhold til vekt og ernæring.

Det er et tema hun har vært sparsommelig med som aktiv.

I boken forteller hun blant annet om en hendelse bare måneder før VM i Holmenkollen i 2011.

SUKSESS: Therese Johaug og daværende landslagstrener Egil Kristiansen etter at Johaug hadde raskeste tid opp «monsterbakken» på den avsluttende etappen i Tour de Ski. Ingen visste at skistjernen hadde hatt en utfordring kort tid i forkant.

Alvorsprat om vekt

Johaug var godt fornøyd med en tredjeplass i et verdenscuprenn i midten av desember 2010 da daværende landslagstrener Egil Kristiansen kom inn på hotellrommet hennes. En samtale som ble noe helt annet enn hun hadde sett for seg.

«Han kom nemlig ikke for å gratulere. Egil kom for en alvorsprat. I løpet av det siste året hadde jeg gått ned i vekt, ganske betydelig. Han visste det. Jeg visste det og vi hadde snakket om det før», skriver Johaug.

Fakta Fakta om Therese Johaug: Født: 25. juni 1988 (34 år) Sivilstatus: Forlovet med Nils Jakob Hoff Bosted: Holmenkollen (i Oslo, kommer fra Dalsbygd) Klubb: Nansen Meritter: 4 OL-gull

14 VM-gull

82 enkeltseirer og 3 sammenlagt (2020, 2016 og 2014) Ble dopingutestengt mellom 2016–18 Aktuell: Gir ut biografien «Hele historien» i samarbeid med NRK-journalist Anders Skjerdingstad Vis mer

Tiltakene i dette tilfellet var fagpersonell på ernæring, samt en psykolog.

«De hadde prøvd å få meg til å snu trenden. Jeg følte jeg hadde fulgt opp rådene, men de var ikke fornøyde. Nå fikk jeg en temmelig tydelig beskjed fra Egil. Jeg var blitt for tynn. Hvis jeg ikke skjerpet meg, kunne jeg bli nektet å gå skirenn utover vinteren», heter det i boken.

Johaug forteller i et intervju med VG at det kunne fått store konsekvenser i ettertid om hun ikke hentet seg raskt inn.

– Hadde jeg ikke hatt de rette personene rundt meg da, kunne det gått for langt. Kanskje hadde jeg aldri kommet tilbake til start – kanskje! Eller at det hadde tatt veldig mye lengre tid eller at jeg ikke hadde fått til prestasjonene mine, sier Johaug.

Hun kaller utfordringen for «gullmedaljens bakside».

– Plutselig var jeg blitt hele Norges Therese etter VM i Holmenkollen og alle ville ha en del av meg. Men jeg er evig takknemlig for at Egil Kristiansen, Heidi Holmlund, Skiforbundet og Olympiatoppen virkelig tok tak og fikk snudd det med en gang, sier Johaug.

TRENTE HARDT: Therese Johaug i styrkerommet sammen med daværende landslagstrener Egil Kristiansen.

«Her må jeg gjøre en jobb»

I dag sier Egil Kristiansen at han ikke husker akkurat den konkrete samtalen Johaug refererer til.

– Men jeg husker at Therese og jeg pratet mye om de tingene og at det var en gang vi måtte ta en ordentlig alvorsprat. At nå måtte det skje ting, sier han til VG.

På spørsmål om hvordan det var å meddele Johaug beskjeden om å spise mer, sier han følgende:

– Personlig synes jeg det er ekstremt tungt. Slitsomt. Det er tungt å måtte ta sånne alvorsprater. Samtidig var Therese en som tok det imot på en helt OK måte. Hun gikk ikke i vranglås eller noen sånne ting, men tenkte heller at «her må jeg gjøre en jobb», sier Kristiansen.

– Det var egentlig ganske godt sånn sett. Men det var ikke veldig morsomt å ta sånne tunge beskjeder og samtaler. Men man måtte bare ta det, rett og slett.

– Var en del av det å prestere

Kristiansen innrømmer at temaet var tøft å prate om.

– Jeg synes det er vanskelig og har nok brukt ganske mye energi på det selv. Med tanke på å gjøre og si de rette tingene. Og få sammen et team som fungerte på det området.

– Jeg brukte mye energi på de tingene. Vi hadde jo en filosofi at det var en del av det å prestere. Det var like naturlig en del av treningssamtalen som trening, sier han.

Johaug forteller at hun innerst inne forsto at situasjonen ikke var bra vinteren 2010/11 og at det ikke kunne fortsette. Hun hadde blant annet mistet ti prosent av kroppsvekten sin siden VM i Sapporo i 2009. Det vil si på under to år.

Men hun måtte ta grep for å kunne gå både VM i Holmenkollen og Tour de Ski. Det klarte hun. Men det kostet en solid porsjon med selvinnsikt og en erkjennelse av problemet.

Med hjelp fra ernæringsfysiolog ble det ekstra juice og melk til hvert måltid. Det ble doble lag med pålegg på brødskivene. Da hun reiste hjem til Dalsbygda skulle Johaug spise så mye hun kunne av tradisjonskosten hun ble servert.

«Da jeg kom hjem (til Dalsbygda) var jeg likevel frustrert og lei meg. Jeg satt gråtende sammen med mamma på kjøkkenet da Joakim (broren) kom inn og lurte på hva som stod på».

Ble satt på fetekur

Da Johaug svarte at hun måtte opp i vekt, hadde storebroren svart «det er jo enkelt, det er jo bare å eta mer!».

Johaug ble provosert og syntes broren var en ordentlig idiot, men endret mening etter å ha fått tenkt seg om.

«Joakim hadde faktisk helt rett. Det var bare én måte å gå opp i vekt på. Det var å eta mer. Og i likhet med treningen var det en jobb som måtte gjøres. Det virket plutselig så enkelt. Det ble mange store glass med melk den julen. Mamma kokte rømmegrøt til meg hver dag. Jeg ble rett og slett satt på en fetekur», skriver Johaug.

KOM SEG TIL VM: Therese Johaug, her sammen med Marit Bjørgen og trener Egil Kristiansen, etter gull og sølv under 30 kilometeren under VM i Holmenkollen i 2011.

Egil Kristiansen forteller om neglebiting i tiden som fulgte. Ville Johaug blir klarert til å gå skirenn?

– Man prøver å distansere seg fra det, på en måte. Men det gikk ikke. Du går jo og tenker på det hele tiden, sier han.

Men «fetekuren», som Johaug kaller det, fungerte. Hun besto en helsesjekk kort tid etter julefeiringen hjemme i Dalsbygda.

De neste månedene av sesongen innkasserte hun både en annenplass i Tour de Ski og tok individuelt gull på den avsluttende VM-tremila i Holmenkollen.

34-åringen skriver mer om ernæring og vekt i boken sin, blant annet at hun på landslaget var en del av en usunn matkultur.

Hun takker fagpersonell og treneren for at de hjalp og fulgte henne tett opp på ernæringsbiten.

«For meg gikk det bra, men dessverre gjør det ikke det for alle. Senere har jeg sett tilfeller både på landslaget og i andre miljøer der apparatet rundt enkelte utøvere etter mitt syn har svikta, i hvert fall har ikke alle fått like god oppfølging som jeg fikk», skriver Johaug.