Klæbo bruker 1,4 millioner på rulleski-mølle: – Jeg er lei av å bli padlet fra

TRONDHEIM (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) har bladd opp for en egen rulleski-mølle i garasjen.

NYTT VERKTØY: Johannes Høsflot Klæbo viste frem sin nye rulleski-mølle i garasjen hjemme på Byåsen. Den koster 1,4 millioner kroner.





26.06.2023 12:23 Oppdatert 26.06.2023 12:40

Klæbo takket nei til landslagsplass i våres. Han og Skiforbundet er foreløpig ikke enig om en avtale (se faktaboks) som gjør at han får gå for Norge i verdenscupen til vinteren.

Klæbos nei gjør at han må ordne et helt eget opplegg for alt - som trening, ski-parken og medisinsk behandling.

Fakta Dette er en representasjonsavtale Der landslagsuttatte utøvere skriver under på en avtale for hele kalenderåret, vil det for Klæbos del være snakk om å representere Norges Skiforbund i bestemte perioder av året.

Han vil da skrive under en representasjonsavtale for ett eller flere enkeltrenn, eller en lengre periode som hele vinterhalvåret.

Petter Northug hadde en representasjonsavtale som varte en hel vintersesong. Det vil si fra før første verdenscuprenn og frem til en stund etter at det siste verdenscuprennet var over.

Å representere landslaget i gitte perioder av året innebærer også plikter for en utøver.

Representasjonsavtalen regulerer blant annet utøverens plikter av sportslig- og markedsmessig art, som når man skal bruke forbundets representasjonstøy og logoer på bekledning. Hvor mange ganger man skal delta på såkalte markedsoppdrag i sesong. Den forteller også noe om Norges Skiforbunds spilleregler, som kunnskap om antidopingreglement, plikter overfor medier m.m. Kilde: NSF og advokat Hans Erik Johnsen Vis mer

Han er fratatt Olympiatoppens ressurser, og dermed har han investert i sin egen rulleski-mølle i garasjen hjemme på Byåsen. Den koster 1,4 millioner kroner.

– Jeg er lei av å bli padlet fra, så jeg skal lære meg det nå, sier Klæbo som har invitert pressen hjem til seg for en statusoppdatering.

Skiskytter-kongen Johannes Thingnes Bø er en av få som har en egen rulleskimølle hjemme.

Klæbo bruker morfar Kåre Høsflot som trener og pappa Haakon Klæbo som manager, mens amerikanske Megan Stowe vil fortsette som han fysioterapaut og Lasse Gimnes bistår rundt kommunikasjon.

Før sist sesong - hvor Klæbo vant verdenscupen, Tour de Ski og tre VM-gull - var han knapt med landslaget på samling. Han hadde i motsetning til mange andre nær 100 døgn med høydeopphold i oppladningen til VM.

Kommende sesong er uten mesterskap, og Tour de Ski rundt nyttår vil være høydepunktet.

Morfar Kåre Høsflot sier på pressekonferansen at de i oppladningen til årets sesong vil bruke mye tid i høyden også i år.

– Jeg tror vi havner på 60–70 døgn i år, sier Johannes Høsflot Klæbo og legger til at sammenlagtseier i verdenscupen blir målet denne sesongen.