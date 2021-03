Silje (26) imponerte i langløp – men neste sesong har hun et helt annet mål

Silje Theodorsen har begynt å legge en plan for å oppnå den ultimate drømmen: OL-deltakelse.

SATSER HARDT: Silje Thedorsen har en OL-drøm foran neste sesong. Foto: Terje Pedersen

Nå nettopp

– Neste sesong har jeg lyst til å gå ordentlig fort på ski. Målet i år var å komme seg inn på verdenscup-laget, men det ble en veldig rar sesong (på grunn av korona). I 2022 er OL-deltakelse drømmen min, og det jeg kommer til å bruke all energi på, sier Theodorsen til iTromsø.

5.–20. februar er det OL i Beijing. Det er et mål for mange langrennsløpere – også for Silje Theodorsen. Langrennsløperen fra Kvaløysletta skilag har pekt seg ut en distanse som passer henne aller best.