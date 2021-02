Sivert Wiig slått ut i kvartfinalen i verdenscupen

Den VM-uttatte Ålgård-løperen gikk en god prolog, men var sjanseløs i sin kvartfinale.

Sivert Wiig går verdenscup i Ulricehamn i helgen. Her fra sprinten i Falun forrige helg. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

6. feb. 2021 11:24 Sist oppdatert nå nettopp

Lørdag gikk Sivert Wiig fra Ålgård sin tredje verdenscupsprint. På prologen i Ulricehamn gikk han inn til en god tid, 4,38 sekunder bak ledertiden til finske Joni Maki og tok seg greit videre til kvartfinalen. Han var blant annet foran sprintstjernen Federico Pellegrino, VM-vinner fra 2017, og ble til slutt nummer 11.

Wiig fikk tøff konkurranse i kvartfinalen. Etter å ha ligget godt an før oppløpet, ble han passert i spurten og endte på sjette- og sisteplass i sitt heat. Dermed ble han slått ut i kvartfinalen for andre renn på rad, slik han også ble i Falun forrige helg.

Franske Richard Jouve vant Wiigs heat foran Pellegrino. De to gikk videre til semifinalen.

Konkurransepause

Norge er langt unna et toppet sprintlag i helgens verdenscuprenn. Av tolv løpere på startstreken lørdag er kun to av dem (Mathilde Myhrvold og Sivert Wiig) klare for VM senere i måneden.

Det betyr at størsteparten av det norske VM-laget har gått sine siste internasjonale løp før mesterskapet i Oberstdorf. Norsk langrenn sender ingen utøvere til Nove Mesto-konkurransene i Tsjekkia 20. og 21. februar.

Sivert Wiig overrasket da han ble tatt ut til VM-troppen etter en skuffende sprint i Falun forrige helg. Han er den eneste av de VM-uttatte norske herresprinterne som går fristilssprinten i Ulricehamn.

VM starter med klassisk sprint 25. februar.