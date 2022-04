Trenerduo kan skilles for Norge: – Sykt spennende

2. påskedag er det søknadsfrist på de to jobbene som landslagstrener for langrennsdamene. Storbritannias norske trenerduo Jostein Vinjerui og Hans Kristian Stadheim vurderer å søke.

JUBLET FOR HOLUND MED BRITISK FLAGG I PANNEN: Hans Kristian Stadheim er tidligere Lyn-trener og var enormt glad da Lyn-gutt Hans Christer Holund ble verdensmester på femmila i Seefeld i 2019.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Duoen har vært landslagstrenere for Storbritannia i fem år. Kontrakten der går ut 30. april.

– De ledige jobbene er den store snakkisen i Langrenns-Norge nå, sier Vinjerui til VG.

Søknadsfrist for landslagstrenerjobben er kommende mandag.

– Jeg vurderer å søke. Det er en veldig interessant jobb. Det er stort engasjement om dette i Ski-Norge, sier Vinjerui.

GREAT SMILE: I fem sesonger har Jostein Vinjerui trent britiske landslagsløpere i langrenn.

VG har tidligere skrevet at Pål Gunnar Mikkelsplass, Egil Kristiansen og Trond Nystad har blitt oppringt av langrennssjef Espen Bjervig, men takket nei til å være med i en sonderingsprosess om landslagstrenerjobben. Juniorlandslagstrener Monika Kørra og Therese Johaugs bror, Karstein Johaug, har bekreftet at de har søkt på jobben etter at det ble kjent at både Ole Morten Iversen og Ola Vigen Hattestad gir seg som landslagstrenere nå.

Hans Kristian Stadheim vil ikke si så mye ennå. Han vil heller ikke si om han kommer til å søke.

– Det er en superspennende jobb. Det er en skikkelig utfordring. Det er helt naturlig at mange syns dette er spennende. Det er klart at om man elsker å være trener på fulltid og elsker langrenn, så er en slik jobb stas. Det er et sykt spennende prosjekt, sier Stadheim.

Duoen har trent Storbritannia sammen i fem år. De har fått både Andrew Young og Andrew Musgrave på pallen i verdenscupen.

– Selv om vi kjenner hverandre og jobber veldig godt samme, så må vi ikke jobbe sammen. Vi har ikke lovet hverandre noe der, sier Vinjerui og legger til:

– Men jeg tror det er lurt å velge to trenere som kjenner hverandre, så man ikke trenger å bruke mye tid på å bli kjent.

Her ble Musgrave meid ned under VM-femmila i Oberstdorf i fjor, han ble likevel nummer syv:

Fakta Skiforbundet søker etter hovedtrener og trener. Dette er kriteriene i jobbannonsen: • Solid trenerbakgrunn og erfaring fra internasjonal toppidrett

• Idrettsfaglig utdanning/trenerkurs, gjerne med langrenn som fordypning

• Erfaring fra, og forståelse for struktur og dynamikk i norsk og internasjonal idrett

• Erfaring fra medienes søkelys og håndtering av dette

• Forståelse for og kjennskap til kommersielt arbeid

• Engasjert og inkluderende leder

• Utvikler tillit og trygghet motivert av å utvikle mennesker

• Evner å bygge team og sette mål gjennom gode prosesser

• Proaktiv og tydelig med gode kommunikasjonsevner Vis mer

Jobbene er to engasjement til etter OL i Italia i 2026. Det understrekes at Skiforbundet ser etter en dame.

«Kvinner er dessverre underrepresentert i langrenns trenerteam på elitenivå. Dette ønsker vi å endre, for å kunne utvikle komplementære team med begge kjønn. Vi oppfordrer derfor kvinner til å søke», står det i jobbannonsen.

Vinjerui og Stadheim er i dialog med det britiske skiforbundet om mulige nye kontrakter.