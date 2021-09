Smittet på landslagssamling: Sendes hjem

Martin Løwstrøm Nyenget (29) kan ha «reddet» lagkameratene fra coronasmitte.

CORONASMITTET: Martin Løwstrøm Nyenget har sittet isolert på hotellrommet i Italia siden mandag. Her på samling i Lillehammer i juni.

Nyenget avla positiv coronatest mandag.

– Han kjeder seg noe vanvittig. Han sitter på rommet, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Bjervig tror en av grunnene til at coronaviruset ikke spredte seg i laget, er at Nyenget sa ifra umiddelbart da han merket minste antydning til symptom på coronaviruset.

– Vi har lært at dette kan skje alle, for Martin er supernøye. Han er ærlig og supernøye. Har man et snev av symptom så må man melde fra. Der var Martin flink. Derfor fikk vi tatt dette fort. Vi kan ikke senke guarden nå. Det blir antibac og avstand, sier Bjervig.

Langrennslandslagene er på samling i Italia. Søndag forflytter de seg videre til Lavazé. Nyenget får ikke være med, selv om han skulle bli friskmeldt.

– Han har lette symptomer, men det er ingen hensikt at han skal være med videre. Nå skal han hente seg inn, og ikke trene på 1800 meters høyde. Han trenger pleie. Det er et krav fra meg, landslagslegen og trenerne, sier Bjervig.

Den positive coronatesten har satt mange av lagkameratene i karantene. Men de får trene, ellers er de på rommet.

– Den positive testen skapte usikkerhet og løpere ble stresset. Vi lurte jo på om det var flere med positiv test, sier Bjervig.

Men foreløpig er det ingen flere smittet. Bjervig vil ikke si hvilke løpere som er i karantene, men det er utøvere fra både allround- og sprintlandslaget som var nærkontakter etter flytur og biltur.

Alle langrennsløperne på samling ble coronatestet på nytt torsdag.

– Per onsdag denne uka er ingen nye smittetilfeller. Vi forholder oss til italienske helsemyndigheter og følger et omfattende testregime med hurtigtester og PCR-prøver, sier Ove Feragen til NTB.

Landslagsløperne reiser hjem fra høydesamlingen 13. september.