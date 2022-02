To i støtteapparatet testet positivt – ingen norske utøvere nærkontakter

BEIJING/OSLO (VG) To medlemmer av den norske OL-troppens støttepersonell testet positivt for corona ved ankomst Kina. De tok samme fly som en rekke utøverne, men ingen av utøverne skal være definert som nærkontakter.

DESTINASJON BEIJING: Charterflyet med flere norske utøvere, støttepersonell og journalister på vei til Beijing mandag kveld.

1. feb. 2022

Det bekrefter Olympiatoppen.

«Begge har nylig hatt COVID-infeksjon. De to skal nå testes igjen, for eventuelt å bekrefte den første positive testen. Er også disse testene positive, venter isolasjon», heter det i pressemeldingen.

Flere norske OL-utøvere var med på det samme flyet til Beijing, men ingen skal være definert som nærkontakter, skriver Olympiatoppen. Blant annet de norske langrennsherrene, en rekke skiskyttere, hoppere og kombinertutøvere fra den norske OL-troppen var med på turen.

PÅ FLYET: Johannes Høsflot Klæbo var med på mandagens fly til Kina.

Vinteridrettssjef Helge Bartnes bekrefter smitten til VG.

– Vi var litt forberedt på at det kunne skje siden det var smitte på første flyet. Det er ikke overraskende, men det er noe vi håpet å unngå, sier han.

Majoriteten av alpintroppens teknikkjørere var også om bord.

– Alle våre utøvere har testet negativt, sier sportssjef Claus Ryste til VG.

Flyet tok av fra Oslo mandag kveld. Der var det også utøvere fra Danmark, Estland og Sverige.

– Vi avventer testresultater og kan derfor ikke bekrefte om vi har smittede i den danske delegasjonen, sier Danmarks pressesjef, Jakob Draminsky, til VG.

Lars Markusson er pressesjef for den svenske OL-troppen. Han opplyser til VG at det ikke har blitt rapportert om positive tester blant deres reisende på charterflyet som landet i Beijing tirsdag ettermiddag.

Samtlige om bord på flyet tok hurtigtester ved avreise fra Gardermoen. Passasjerene ble testet i nese og hals.

Alle som tester positivt på flyplassen i Beijing, blir etter rutine kjørt til isolasjonshotell.

Aasne Hoksrud er lege for den norske OL-troppen, og har jobbet opp mot kinesiske myndigheter for å frigjøre tre smittede nordmenn fra isolasjon. Smitten ble påvist fredag, men samtlige er nå ute etter at de lyktes med å få tre negative tester fra hver.

De er nå definert som nærkontakter. Det vil si at de kan utføre jobben sin, men må holde to meter avstand, bruke munnbind og holde seg på rommet om de føler symptomer.

– Vi har utfordringer med kommunikasjonsflyten med myndighetene. Den har ikke vært helt oppe og gå enda, men vi regner med at det skal komme på plass, sa Hoksrud til VG på lørdag.

Hun forklarte at et medisinsk panel bestående av medlemmer fra kinesiske myndigheter, Den internasjonale olympiske komité og ulike nasjonale forbund vil vurdere enkeltsaker.

– Det medisinske panelet vil ha en faglig diskusjon på vanskelige tilfeller. Så vi er optimistiske. Men foreløpig behandles de som positive, med alle konsekvensene det medfører, sa Norges OL-lege.

Isolasjonshotellet ligger i tilknytning til Zhangjiakou og Yanqing, som er to av de tre OL-byene i Kina.