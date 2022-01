Bekymring for Tour de Ski: – Magien er borte

VAL DI FIEMME (VG) Flere profiler i skimiljøet mener Tour de Ski har tapt seg.

LEDER OG EKSPERT: Johannes Høsflot Klæbo ligger an til å vinne Tour de Ski. Petter Northug er i Val di Fiemme som TV 2-ekspert. Søndag møttes de i løypa under de italienske Dolomittene.

6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

«Hvor har det blitt av galskapen? Hvor er showet? Hva er det vi egentlig vil med langrennssportens svar på Tour de France?» spør TV 2s ekspert Petter Skinstad.

«Magien er borte. Det spektakulære er fjernet. Internasjonalt langrenn er i ferd med å miste det fantastiske som ble skapt i 2006 og som løftet idretten», skriver sportskommentator Birger Løfaldli i Adressa.

Han tar for seg hvordan Tour de Ski ble en populær nyvinning i skisporten da den kom, og hvordan statusen har forfalt de siste årene.

Fakta Programmet i Tour de Ski: Lenzerheide, Sveits: 28. desember (1. etappe): 14.00: Sprint fri (TV 2) 29. desember: 13.30: 10 km klassisk, kvinner (TV 2)

15.05: 15 km klassisk, menn (TV 2) Oberstdorf (Tyskland) 31. desember: 12.55: 10 km fellesstart fri, kvinner (TV3)

15.25: 15 km fellesstart fri, menn (TV3) 1. januar: 12.00: Sprint klassisk (TV 3) Val di Fiemme (Italia) 3. januar: 12.40: 10 km fellesstart klassisk, kvinner (TV 3)

14.50: 15 km fellesstart klassisk, menn (TV 3) 4. januar: 11.30: 10 km fellesstart fri, kvinner i «Monsterbakken» (TV3)

15.25: 10 km fellesstart fri, menn i Monsterbakken» (TV 3) Vis mer

«Tour de Ski har dessverre gått fra å være et høydepunkt til gjennomkjøringer og forberedelse», skriver skikongen Petter Northug på Twitter, i et svar til Løfaldli.

Sesongens utgave har ingen løp over 10/15 kilometer, og kun ett av seks renn er individuell start. Touren består denne gang av to etapper mindre enn tidligere, på grunn av at OL starter allerede 4. februar.

«Tour de Ski er blitt mindre viktig. For løpere og for publikum. Når det er blitt slik, tenker antagelig sponsorene på samme måte», skriver Løfaldli.

Johannes Høsflot Klæbo ville gi seg på sekundet dersom det føltes negativt ut med tanke på OL. Frida Karlsson varslet tidlig at hun kunne hoppe av – noe hun også gjorde etter en hard tidsstraff.

Klæbo ble konfrontert med signalet han sendte med sin uttalelse.

– Tour de Ski henger høyt, men det er OL hvert fjerde år og VM annethvert år. Det sier seg selv at touren aldri vil få samme status som OL, sa Klæbo i Oberstdorf og la til at «Plan A er å gjennomføre».

PROFILER: Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov er to av de største stjernene i Tour de Ski. Her i sprinten i Oberstdorf.

I år som før har en haug løpere bryt: 86 kvinner og 111 menn startet første etappe i Lenzerheide. Til nest siste etappe er 52 kvinner og 64 herrer på startlisten.

Kanoner som Therese Johaug, Hans Christer Holund og Sergej Ustjugov går ikke touren i det hele tatt.

Storbritannias Andrew Musgrave, outsider til medalje i OL, opplever at Tour de Ski har større status enn vanlig verdenscup.

– Men om det er like stort som for 10–15 år siden, er jeg usikker på, sier Musgrave til VG.

Han sto selv av touren i fjor, noe han angrer på. Musgrave synes utøverne må gjøre mer for å heve produktet.

– Vi har absolutt et ansvar. Hadde flere sagt at det var et mål, hadde media og publikum blitt mer interessert. Jeg mener at når man starter touren, skal man prøve å gjennomføre og ikke si «det betyr ikke så mye», mener Musgrawe.

– Jeg synes ikke touren kommer for tett på mesterskap. Jeg vet ikke helt hva FIS skal gjøre for å få de største stjernene med og til å fullføre, sier han.

VG konfronterte Pierre Mignerey, rennsjef i det internasjonale skiforbundet (FIS), med om Tour de Ski har mistet status.

– Jeg synes vi har hatt mange fine konkurranser til nå og spenningen lever. Men uansett hvordan vi planlegger vil ikke alle bli fornøyd. Sånn er det for oss, sier Mignerey.

Fakta Sammendraget

Tour de Ski (4 av 6 etapper): Kvinner: 1) Neprjajeva 53.40, 2) Niskanen 0.34 min. bak, 3) Diggins 0.38, 4) Sorina 0.46, 5) Lampic 0.57, 6) Andersson 1.14, 7) Pärmäkoski 1.20, 8) T.U. Weng 1.21, 9) Matintalo 1.31, 10) Kalvå 1.39. Øvrige norske: 11) H. Weng 1.42, 13) Myhrvold 1.57, 17) L.U. Weng 2.27, 18) Haga 2.34, 32) Fossesholm 3.41, 36) Theodorsen 4.05, 49) Svendsen 4.53, 61) Stenseth 7.36. Herrer: 1) Klæbo 1.11.23, 2) Golberg 1.03 min. bak, 3) Bolsjunov, 1.19, 4) Valnes 2.03, 5) De Fabiani 2.21, 6) Niskanen, Finland 2.25, 7) Jakimusjkin, 2.42, 8) Halfvarsson 3.23, 9) Spitsov, 3.23, 10) Terentjev, 3.27. Øvrige norske: 11) Nyenget 3.33, 12) Amundsen 3.44, 13) Tønseth 3.51, 14) Røthe 3.56, 37) Northug 5.23, 41) Iversen 5.33. Vis mer

– Hva tenker du om mange forfall underveis, og profiler som sier de vurderer å hoppe av?

– Vi må respektere det. Touren er veldig tøff med mange etapper på kort tid og den siste etappen er utmattende. Vi er ikke her for å tvinge noen til å gå, svarer Mignerey.

Den svenske skihelten Johan Olsson forstår at FIS snevrer inn, men han er tydelig på at det må flere lange løp til.

«Min oppfatning er at touren har vært altfor ensformig de siste årene, av FIS’ frykt for å skremme bort de største stjernene. Ingen lange løp eller jaktstarter og fellesstarten siste dag minsker risikoen for at touren blir for tøff og stjernene ikke risikerer mesterskapsmedaljer på grunn av deltagelsen i touren», skriver Olsson i svenske Expressen.