Juniorløper viste eliten fingeren på vei mot sensasjonelt NM-gull

Saken oppdateres.

Unggutten spurtslo alle seniorene og tok et knallsterkt NM-gull på Konnerud. Håvard Solås Taugbøl tok sølvet, mens Sindre Bjørnestad Skar tok bronse.

– Han leker med senioreliten. Han tar en overlegen seier som junior. Helt ellevilt, utbrøt NRK-kommentator Jann Post da Evensen krysset mållinjen.

Evensen rykket fra seniorene opp den siste bakken før oppløpet. Han feiret allerede 300 meter før mål.

– Det var noe litt sånn Petter Northug «kaksi» inn mot oppløpet der faktisk, sa ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

Richard Sagen / Adresseavisen

Hånet seniorene

Etter løpet var det en selvsikker Ansgar Evensen som ble intervjuet av NRK.

– Det var helt sjukt, jeg skjønner det ikke helt. Det ble bare lettere og lettere for meg utover dagen, sa han til statskanalen.

På vei ned den siste bakken før oppløpet viste Evensen fingeren med begge hendene, der det så ut til at gesten var humoristisk ment.

– Det var mye som gikk gjennom hodet da jeg kjørte ned siste bakken og ledet. Jeg vet ikke helt hva jeg tenkte da. Det var bare gøy, sa Evensen til NRK.

På spørsmål om gesten var ment som en hån mot langrennseliten, svarte 19-åringen dette:

– Det var det jeg prøvde på. Du kan ikke ha noen respekt for dem. Det har jeg lært meg nå, så da er det bare å få det ut, sa han med et smil.

Terje Pedersen, NTB scanpix

– Overraskende seiersmann

Bronsevinner Sindre Bjørnestad Skar måtte innrømme at det var surt å blir slått av en junior i sprintfinalen.

– Jeg liker det ikke. Men han hadde en fart opp bakken som jeg ikke hadde opp bakken, og han var best. Det er litt surt, sa han med et lurt smil.

Sølvvinner Håvard Solås Taugbøl var også mektig imponert over Evensens prestasjon.

– Det var en mildt sagt overraskende seiersmann. Men det virket som at han hadde et gir ekstra, så det var sterkt. Det er dritartig, han viser at han ikke har noe respekt for oss. Han viser at han har noe her å gjøre, men at han vinner er veldig imponerende, sier Taugbøl.

Krogh disket

I det andre semifinaleheatet var det Finn Hågen Krogh som var klart sterkest. 29-åringen spurtslo de andre sprinterne og var i mål foran Kasper Stadaas.

Men Krogh ble til slutt plassert sist i heatet ettersom han valgte feil korridor på oppløpet. Dermed mistet Krogh finaleplassen etter en rotete avslutning, tross at han var klart raskest i semifinalen.