Halfvarsson tar en Northug: Klar for fotballklubb

Den svenske langrennsprofilen Calle Halfvarsson skal spille fotball for 6.-divisjonslaget Äppelbo fra Dalarna.

Calle Halfvarsson skal prøve seg på fotballbanen. Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

6 minutter siden

31-åringen går i sin mangeårige rival Petter Northugs fotspor når han snører på seg fotballskoene utenfor skisesongen.

Northug spilte i flere år fotball for Mosvik i 5. og 6. divisjon samtidig som han var aktiv langrennsløper.

Äppelbo AIK presenterte sin siste forsterkning via Instagram.

– Nyervervelse! Personen det handler om trenger nok ingen større presentasjon, da de fleste burde vite hvem han er. Vi ønsker Calle Halfvarsson velkommen til Äppelbo AIK, skriver klubben.

Calle Halfvarsson og Petter Northug. NTB Scanpix

Klubbens styreleder, Ola Gyllenvåg, er overrasket.

– I starten lurte jeg på om det var sant. Men nå når jeg forstår at det virkelig er det, så blir et et oppsving for klubben. Gøy at det skjer noe, spesielt i en sånn sesong med korona og usikre tider, sier Gyllenvåg til den svenske avisen DT.

Ifølge avisen er det Halfvarssons venn Filip Östensson som overtalte skistjernen til dette.

31-åringen spilte fotball som ungdom. Planen nå er at han skal spille kamp allerede lørdag, mot Gagnef. Men det er nå usikkert, ettersom Halfvarsson er blitt forkjølet.

Petter Northug under en kamp for Mosvik mot Rosenborgs oldboyslag i 2010. Gorm Kallestad / Scanpix