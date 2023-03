Klæbo mener forbundet ikke har lært: – Vi begynner å bli vant til uro nå

PLANICA (VG) Det ble enorm støy og uttaksbråk under OL i fjor. Men også under årets VM har det vært gnisninger mellom utøvere og ledelse. Johannes Høsflot Klæbo (26) mener det nærmest har blitt en tradisjon.

IKKE IMPONERT: Johannes Høsflot Klæbo, her i pressesonen etter søndagens femmil i VM i Planica.









05.03.2023 17:59

– Vi begynner å bli vant til uro nå. Det begynner å bli en tradisjon. Hvert mesterskap er det styr. Det ble ikke mindre styr i år, heller. Det blir det sikkert ikke om to år. De får bare fortsette, jeg gidder ikke bruke tid på det, sier Klæbo til VG kort tid etter at han fikk sølvmedaljen etter femmila, på skistadion i Planica søndag.

– Men føler du at forbundet har lært etter OL-bråket i fjor?

– Nei, det synes jeg ikke, sier skistjernen alvorlig.

– Så er det også en gang sånn at det er brutalt å være norsk. Det er mange gode skiløpere. Martin Løwstrøm Nyenget kommer inn som førstereserve og havner rett utenfor pallen. Det sier litt.

Etter OL-bråket sist vinter, lovet landslagsledelsen bedring denne sesongen. Kriteriene for å gå skirenn skulle bli tydeligere. Det har vært få åpne konflikter rundt uttak til verdenscup.

Men under VM har ting blusset opp igjen.

SÅ FEMMILA FRA TRIBUNEPLASS: Simen Hegstad Krüger hadde ingen annen rolle på søndagens avsluttende VM-distanse enn som supporter.

Gullvinner på søndagens femmil i Planica, Pål Golberg, har følgende opplevelse av uttaksbråket under VM.

– Jeg er overrasket over hvor store overskrifter det blir. Det er tøft å gjøre uttak. Vi er bare mennesker som skal stå her, sier han i pressesonen etter bragden i Slovenia.

– Det «føkker» litt med relasjonen oss i mellom, når tidligere lagkamerater og eksperter bruker så sterke ord. Man blir satt i en vanskelig posisjon, vi leser det som står i mediene, det gjør vi, da gjelder det at vi kan snakke godt sammen. Vi er et lag. Det er en grunn til at vi er så gode, vi har det bra sammen.

FERSK GULLVINNER: Pål Golberg, her etter søndagens 50 kilometer i Planica.

Konfrontert med den ramsalte kritikken fra ekspertene, svarer langrennssjef Espen Bjervig slik:

– Vi tok ut det beste laget til femmila. Det er sånn når vi tar ut et lag, så er ikke det basert på Excel-ark og snittplasseringer. Vi kan ikke ha 11 spisser. Det er trenerne og min suverenitet å sette sammen et lag som vi mener er best. Det kan virke rart og urettferdig for noen.

– Vi gjør ganske grundige vurderinger bak dette og de har jeg ikke delt med Aukland. Det er vår suverenitet. Et laguttak behøver ikke være rettferdig.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Langrennssjef Espen Bjervig, her avbildet under VM i Planica.

Da VG spør Bjervig om han kan forklare i detalj hva ledelsen har tenkt i tilfellet med uttaket til femmila, svarer han slik:

– Vi ser på løypeforholdene, føret, hva folk har gått, om de er i form, trenerne er jo sammen med utøverne hele tiden. Vi gjør en totalvurdering på det. Til syvende og sist plukker vi det laget som vi mener er best til å vinne en distanse eller stafett.

– Det kan for noen virke rart at vi ikke bruker amerikansk uttak og et Excel-ark og regner på snittplasseringer, men vi gjør taktiske og strategiske vurderinger for å få et komplett lag.

– Men Nyenget har ikke levert et toppresultat på lengre distanse i klassisk stil siden verdenscupen på Lillehammer tidlig i desember og har heller ikke vist form nå i det siste eller i VM. Du skjønner at folk lurer på dette?

– Så du sist vi gikk 50 kilometer i verdenscupen? spør Bjervig og viser til at Nyenget vant femmila i Holmenkollen 6. mars i fjor.

– Det er ett år siden…?

– Jeg skal ikke gå i detalj på hvordan vi gjør det. Det er en totalvurdering på det. Og det er trenerne som ser dem i hverdagen, som hverken journalister eller eksperter gjør. Vi ser på hvordan ting fungerer, hvordan ting er, og så setter vi sammen totalen.

Bjervig svarer også på Klæbos påstand om at skiledelsen ikke har lært siden OL-bråket sist vinter.

– Jeg synes vi har lært mye. Det er ikke dermed sagt at ting ikke kan gjøres bedre. Jeg synes vi har lært. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Hva har vi ikke lært?

Da VG påpeker at Klæbo mener det har vært uro igjen, svarer han slik:

– Det er ikke den samme uroen og bråket igjen. Nå er det konkrete diskusjoner om to uttak.

– Klæbo sier også at det er blitt en tradisjon om oppslag rundt uttak…?

– Den store forskjellen er at det er mellom eksperter og media.

– Men Krüger sa vel at han ble oppgitt… ?

– Ja, det ble han sikkert, svarer Bjervig avslutningsvis.