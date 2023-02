Golberg fikk unnskyldning av bestevennen: – Verdens snilleste gutt

PLANICA (VG) Kun to av fire nordmenn på start kjente til slagplanen for å kjempe om gull på tremilen. Pål Golberg var ikke en av dem. Etterpå sa Sjur Røthe unnskyld.

SORRY: Pål Golberg på fredagens medaljeutdeling, der han mottok sølvet fra torsdagens sprint. På fredag måtte han ta til takke med 4. plass.









24.02.2023 21:52 Oppdatert 24.02.2023 22:05

Etter 30-kilometeren med skibytte innrømmet gullvinner Simen Hegstad Krüger at han og bronsevinner Sjur Røthe hadde lagt en plan dagen i forveien.

Det skulle settes tempo i skøytedelen av 30-kilometeren for å hekte av både Klæbo og Golberg. Den planen var åpenbart ikke noen av dem en del av. Klæbo slet i tillegg med skitrøbbel under byttet.

– Jeg visste jo egentlig at det kom. Sjur, Simen og Eirik (Myhr Nossum, trener) hadde snakket om den, forteller Golberg til VG etter medaljeseremonien senere på kvelden.

Golberg, som endte som nummer fire, sier han synes det er «unødvendig» å kommunisere den planen til media.

– Når du stiller meg det spørsmålet, så har jo du hørt det fra noen, påpeker han til VGs journalist.

– Det er unødvendig at det ble en overskrift.

Etter målgang var det ingen bitterhet fra Golbergs side.

– Sjur kom til meg etter målgang og sa «sorry».

– Han er jo verdens snilleste gutt, og han så jo meg seile av gårde bak der.

Men tross at de er gode venner både gjennom landslaget og utenfor skisporet, var det ingen bitterhet etter ekskluderingen.

– Jeg svarte at «det er det siste du skal si». Han må legge opp løpet sitt slik det passer han best. Dette er en individuell idrett, påpeker Golberg.

– Jeg har ikke noe vondt å si om taktikken til Simen og Sjur. De sa aldri til meg at de skulle gjøre det. Men det trenger de heller ikke å gjøre.

Da VG spurte Klæbo ved 21-tiden om han hadde fått en «unnskyldning» som Golberg, svarte sølvvinneren at de knapt hadde rukket å prate sammen. Men han reagerte ikke på Røthe eller Krüger.

Fakta Norge med full pall VM Planica 2023 – 30 kilometer: 1. Simen Hegstad Krüger, 2. Johannes Høsflot Klæbo, 3. Sjur Røthe VM Oberstdorf 2021 – 15 kilometer: 1. Hans Christer Holund, 2. Krüger, 3. Harald Ø. Amundsen VM Oberstdorf 2021 – sprint: 1. Klæbo, 2. Erik Valnes,3. Håvard S. Taugbøl OL PyoengChang 2018 – 30 kilometer: 1. Krüger, 2. Martin Johnsrud Sundby, 3. Holund VM Oberstdorf 2005 – 50 kilometer: 1. Frode Estil, 2. Anders Aukland, 3. Odd-Bjørn Hjelmeset VM Val di Fiemme 2003 – 30 kilometer: 1. Thomas Alsgaard, 2. Aukland, 3. Estil OL Albertville 1992 – 30 kilometer: 1. Vegard Ulvang, 2. Bjørn Dæhlie, 3. Terje Langli VM Oslo 1966 – 15 kilometer: 1. Gjermund Eggen, 2. Ole Ellefsæter, 3. Odd Martinsen OL St. Moritz 1928 – 18 kilometer: Johan Grøttumsbråten, Ole Hegge, Reidar Ødegaard OL Chamonix 1924 – 50 kilometer: 1. Thorleif Haug, 2. Thoralf Strømstad, 3. Grøttumsbråten * Gjelder i mesterskap på herresiden. Bare i Chamonix og Planica har Norge tatt de fire første plassene. Vis mer

Da VG møtte vinner Hegstad Krüger rett etter rennet, kunne han avsløre hvordan han og Røthe hadde lagt slagplanen dagen i forveien, mens Pål Golberg og Johannes Høsflot Klæbo gikk sprinten.

– Vi to har sammenfattende interesser om hvordan vi kan maksimere egne muligheter. De to andre som gikk her har vel hakket bedre spurt enn oss, sa Hegstad Krüger da.

– Vi ønsket i hvert fall ikke å spurte mot dem. Såpass ærlig må vi være.

Sjur Røthe ble etter medaljeseremonien spurt av VG om unnskyldningen han hadde gitt kompisen Golberg.

– Det var en beklagelse til alle som hadde planlagt å gå en rolig skøytedel av løpet, ler han.

– Jeg følte litt at jeg kunne by på en unnskyldning. Jeg var jo med på å sette syra i lårene på alle de andre der.