Tar faren kraftig i forsvar etter dameprofilenes utspill: – Ikke noe morsomt for en trener å lese

HOLMENKOLLEN (VG) Martin Johnsrud Sundby (38) etterlyser en helt annen side hos norske langrennskvinner etter at de kritiserte trenere og ledelse sist vinter. Der har han Emil Iversens (31) fulle støtte.

SVARER DAMELØPERNE: Emil Iversen, her fra en tøff treningsøkt i Holmenkollen denne uken, i bildet sammen med Heidi Weng og Helene Marie Fossesholm avbildet tidligere denne sesongen.

Nå nettopp

– Vi var flere som reagerte på at det kom mye forskjellig fra damelaget, sier Emil Iversen til VG.

31-åringen fra Meråker er sønnen til Ole Morten Iversen, som sammen med Ola Vigen Hattestad i våres ga seg som landslagstrenere for damene i langrenn.

Iversen senior sto midt i en svært turbulent vinter, der flere utøvere kritiserte ham og ledelsen. Ragnhild Haga mente ledelsen bedrev en «bruk og kast»-mentalitet i forbindelse med uttak.

Helene Marie Fossesholm og Heidi Weng foreslo overfor NRK arrow-outward-link at Sundby kunne bli ny trener for damelaget på grunn av hans innsats som programleder for Discovery-serien «16 ukers helvete».

– Det er ikke noe morsomt for en trener å lese det hvis det kommer ut fra intet at man vil ha inn en ny trener… La oss si at jeg sa jeg ville ha Tom Stiansen som ny trener fordi han ser «fresh» ut på TV, eller Mads Hansen fordi han er en ekstremt sterk programleder i «Forræder», sier Iversen og fortsetter:

PROGRAMLEDERE: Mads Hansen leder TV 2-programmet «Forræder» og Tom Stiansen er programleder for Discoverys «71 grader nord».

– Hadde jeg sagt det om Eirik (Myhr Nossum), bare slengt ut at neste år vil jeg ha en helt ny trener, så tror jeg han hadde blitt såret.

VG har gjennom forbundets medieavdeling forelagt Iversens meninger overfor Heidi Weng og Helene Marie Fossesholm.

– Vi ønsker ikke å kommentere dette, men ta det internt, skriver duoen.

Martin Johnsrud Sundby har også sterke meninger om hvordan damelaget håndterte nedturene sist sesong.

I podkasten «Big 5» arrow-outward-link forteller den tidligere landslagsveteranen, nå Viaplay-ekspert, at han savner selvbevisstheten og ansvaret for egen utvikling hos utøverne. Han mener for mange forventer at omgivelsene og rammene skal stå for utviklingen.

KLARE MENINGER: Tidligere landslagsløper og nåværende Viaplay-ekspert, Martin Johnsrud Sundby, her under VM i Oberstdorf i 2021.

Overfor VG utdyper Sundby:

– I kjølvannet av OL, så haglet kritikken mot trenerapparatet og systemet rundt. De mente ting ikke var godt nok. I fjor var det helt ekstremt og i år tar det vel fire uker før vi er i gang igjen…

– Det handlet om at de ikke gjorde ditt og datt. Men forventer du å ha en oppfølging og dermed utvikling som står i stil med ambisjonene, så må du ta tak i det med egne hender. Det blir for naivt å tro at det store systemet skal ta hånd om deg.

Han mener Norges Skiforbund skal fasilitere og holde overordnet kontroll, mens de med fordel bør være mer tydelig overfor utøverne, blant annet at de må finne ressurser selv på styrke, mental trening og sparringspartnere.

For Sundby har sine tanker om hvordan damelaget burde håndtert situasjonen sist sesong.

Han mener at når eks-trener Iversen ikke klarer å ringe rundt til alle en gang i uken, slik enkelte dameløpere etterlyste, så må en annen ressurs sørge for at det blir gjort.

– Det jeg ikke klarer å skjønne, er at du må ta folk for det de er og bruke den kompetansen folk har. Det er det jeg synes synes er så vanskelig med damene i dette tilfellet. Iversen har ekstremkompetanse på tre-fire områder, men jeg skjønner at han ikke har kvalifikasjoner som psykolog, familieterapeut og den rekken der.

– Du vil aldri finne en trener som sjekker av på ti av ti bokser, men kanskje på tre. Da må du finne de resterende syv. Det at man skal kritiseres for manglende du har, fremfor å bli hyllet for de egenskapene du har, det er en uting, sier Sundby.

KLAR TALE: Distansetrener Eirik Myhr Nossum sekunderer Emil Iversen under en økt i Holmenkollen tidligere denne uken.

Distansetrener Eirik Myhr Nossum sier at han ikke synes noe om måten flere dameløpere brukte media på i perioden etter OL.

– Du hopper bukk over folk som har prøvd å gjøre alt de kan for at utøveren skal levere. Det er ikke sikkert det fungerte, men man skal ikke tinglyse det til hele verden at du vil at noen skal fjernes. Hvis for eksempel Emil hadde gjort det mot meg, så hadde jeg blitt såret.

– Jeg hadde ikke hatt noe problem med at vi var uenige om ting. Å bruke media på den måten, jeg vet ikke om råttent er riktig ord, men det er ganske dramatisk og gått for langt, sier Nossum.

NÆRMER SEG NY SESONG: Emil Iversen finpusser formen sammen med landslaget i rulleskianlegget i Holmenkollen denne uken.

Emil Iversen er også enig med Sundby i at man ved nedturer ikke kan legge alt ansvaret på treneren.

Selv har han ansatt broren som en ressurs, han bruker en egen teknikktrener i hjembygda, han får nyttige råd av faren.

– Jeg vet at pappa er en veldig god skitrener og pappa. Men jeg vet ikke om han er en bra psykolog. Det kan være det er en stor del av jobben, men det er jo helst ikke det i en optimal verden.

– Man må ta ansvar for seg selv. Det er det man lærer på Meråker videregående skole (der Iversen gikk). Man må bli selvstendig, sier Iversen.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her avbildet tidligere denne høsten.

Langrennssjef Espen Bjervig svarer i sakens anledning at tematikken både Sundby og Iversen tar opp er noe han er veldig opptatt av.

Han mener alle involverte i langrenn må bli bedre til å prate mer med enn om hverandre.

– Har vi interne uenigheter så synes jeg vi skal løse dem internt, så man kan prate om det når vi har gjort det.

– Jeg er enig i at man skal ta ansvar for egen utvikling. Det er mitt, trenere og utøvere sitt ansvar for at vi ikke skal peke på andre. Så er det sånn at mange av situasjonene har oppstått i intervjuer som blir gjort i målområdet etter adrenalin, skuffelse eller glede. Men jeg tror jeg har med meg alle som driver toppidrett at man har ansvar for egen utvikling og egne resultater.