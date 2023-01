Ekspert kraftig refset: – Kunnskapen i hodet til Aukland det er noe galt med

GJØVIK/OSLO (VG) GJØVIK (VG) På en dag der norske landslagssprintere leverte varene i NM, handlet alt om at store deler av landslaget uteblir resten av mesterskapet.

IRRITERT: Sprintlandslagstrener Arild Monsen var ikke imponert over NRKs ekspert Fredrik Aukland. Her her han omgitt av Even Northug og Erik Valnes som tok henholdsvis sølv og gull på torsdagens NM-sprint.







19.01.2023 14:03 Oppdatert 19.01.2023 15:50

For kort tid etter at Erik Valnes vant NM-sprinten i fristil foran Even Northug og Pål Golberg, ble langrennssjef Espen Bjervig og landslagstrener Arild Monsen konfrontert med Fredrik Auklands utspill i NRK nylig.

Aukland mente at det var respektløst av Norges Skiforbund å la norske sprintere kun gå én distanse – det vil si torsdagens sprint – og deretter sende dem rett til verdenscup i italienske Livigno.

Samtidig har NM på Gjøvik ytterligere tre distanser de neste dagene.

– Det er feil. Du kan ikke skjære alle over én kam. To eller tre på mitt lag har ikke noe å hente om det edle metallet her nå. Du kan ikke klage på at Northug og Taugbøl ikke stiller resten av NM-uka. Hvis du klarer det, så er det kunnskapen i hodet på Aukland det er noe galt med. Det er åpenbart, sier Monsen.

EKSPERT: Fredrik Aukland jobber for NRK. Her under ski-VM i 2021.

Etter sprinten havnet NRK-ekspert Aukland og langrennssjef Bjervig i en debatt som utviklet seg til en krangel om temaet.

Han sier videre at de må forholde seg til et internasjonalt program. Bjervig forstår heller ikke at Fredrik Aukland som har vært landslagstrener for Sveits ikke ser det internasjonale perspektivet.

– Jeg er forundret over at kommentator Fredrik, som har jobbet ute, ikke klarer å se vårt internasjonale ansvar. Vi har et internasjonalt ansvar. Jeg blir overrasket. Det er navlebeskuende, sier Bjervig til VG.

Den norske sportssjefen mener løsningen ble god, løpere stiller både i NM og verdenscup.

– Det overrasker meg at en som har jobbet i Sveits (Aukland har vært landslagstrener der) så lett ignorerer det internasjonale her. Jeg mener debatten blir litt konstruert. Vi har de beste sprinterne her og de beste på distanse, minus to, sier Bjervig om Golberg og Klæbo.

SPORTSSJEF: Espen Bjervik på Gjøvik torsdag.

NRK-ekspert Fredrik Aukland er konfrontert med Bjervigs utspill. Han mener NM på ski er det viktigste arrangementet i norsk langrenn.

– Hvis det blir en kultur der Norges Skiforbund velger å sende en landslagsløper til verdenscup i stedet for NM, så er det kritisk for rekrutteringen og klubbinnsatsen som gjøres i norsk langrenn, sier han til VG.

Han påpeker at NM – i år på Gjøvik – fører til at elite og bredde møtes på samme arena.

Aukland er tydelig på at dét er viktigere enn at landslagsløpere reiser til Italia for å gå skirenn på en høyde de ikke har forberedt seg på og som heller ikke er i en stilart som kommer i VM.

– Jeg har enorm respekt for Monsen og Bjervig og det de har levert. Så tenker jeg at det må være lov til å lytte til kritikk fra de som står på utsiden av landslaget og se det fra den siden også.

Valnes vant sprinten for andre år på rad, han hadde kontroll på slutten av oppløpet.

– Det er stort. Det er noe av det større man kan bli, sier Valnes til NRK om norgesmestertittelen.

Han er ekstra fornøyd siden seieren kom i skøyting.

– Jeg hadde mye å kjøre med i sistebakken. Det ble en liten kamp mellom Even og meg på toppen her, men det er godt å slå ham skulder mot skulder, sier Valnes til NRK.

– Det blir krig nedover der, sier Northug til NRK og legger til at han er fornøyd med sølv.

Ingen i familien Northug har vunnet NM-gull på sprint, siden hverken Petter eller Tomas gjorde det.

Pål Golberg tok bronse på Gjøvik torsdag.