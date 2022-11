Skal begrense Østberg – tviler sterkt på Tour de Ski

BEITOSTØLEN (VG) Trener Pål Gunnar Mikkelsplass varsler at han vil holde igjen Ingvild Flugstad Østberg (32), men til helgen går Gjøvik-kvinnen i verdenscup igjen.

OPPTUR: Ingvild Flugstad Østbergs comeback ble slik trener Pål Gunnar Mikkelsplass håpet på.

21. nov. 2022 13:32 Sist oppdatert nå nettopp

Takket være de gode plasseringene under nasjonal åpning på Beitostølen, er Ingvild Flugstad Østberg arrow-outward-link sammen med Silje Theodorsen og Kristine Stavås Skistad tatt ut til verdenscupåpningen i finske Ruka - tross at de står utenfor landslag.

Det blir Østbergs første deltagelse i verdenscupen siden desember i fjor, men hun kommer neppe til å stille opp hver helg fremover.

– Hun må stå over konkurranser før jul. Det tror jeg er lurt for alle. Å skulle gå fire helger på rad er tøft, så det er bedre å stå over én helg for å få samlet litt trening og roet ned. Vi samler på gode skirenn, ikke mange middels, sa Mikkelsplass til VG søndag.

– Å stå over en helg før jul, er nå hvert fall tanken, sa Østberg til VG.

Se hele Ruka-uttaket og programmet i faktaboksen:

Fakta Ruka-uttaket kvinner og menn Sprint, kvinner: Mathilde Myhrvold, Kristine Stavås Skistad, Marte Skaanes, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Tiril og Lotta Udnes Weng. Distanse, kvinner: Helene Marie Fossesholm, Anne Kjersti Kalvå, Silje Theodorsen, Marte Skaanes, Heidi Weng, Tiril Udnes Weng og Ingvild Flugstad Østberg Sprint, herrer: Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Lars Agnar Hjelmeset, Even Northug, Sindre Bjørnestad Skar, Mattis Stenshagen, Håvard Solås Taugbøl og Erik Valnes Distanse, herrer: Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Erik Valnes, Emil Iversen, Mattis Stenshagen, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og Martin Løwstrøm Nyenget Programmet i Ruka Fredag 25. november

10:00 Langrenn: Prolog sprint

12:30 Langrenn: Finaler sprint Lørdag 26. november

11:00 Langrenn: 10 km kvinner

13:30 Langrenn: 10 km menn Søndag 27. november

12:00 Langrenn: 20 km fellesstart

13:30 Langrenn: 20 km fellesstart Alt sendes på TV3 og Viaplay. Mange av de «nest beste» i landet skal gå Norgescup på Gålå. Vis mer

Østberg arrow-outward-link var i helgen tilbake med en tredjeplass og fjerdeplass på 10 kilometer klassisk og skøyting (Anne Kjersti Kalvå vant begge løpene arrow-outward-link ). Østberg gikk kun tre renn sist sesong. De siste tre årene har hun hatt lange perioder med startnekt som følge av manglende helseattest.

– Det er mye energitap i forkant. Du tenker mye og er spent. Tar du med det, synes jeg hun gjør to veldig gode dager på Beitostølen. Helgen var utrolig bra og slik vi håpet på, sier Mikkelsplass - den tidligere treneren til Therese Johaug.

TRENER: Pål Gunnar Mikkelsplass.

Østberg har pleid å få gode resultater under Tour de Ski (starter 31. desember), men denne sesongen tviler Mikkelsplass sterkt på at hun kommer til å delta der.

– Tour de Ski er mye reising og stress. Mye sprint og litt «jalla» renn. Det innebærer også mye belastning etter en tøff periode før jul, sier Mikkelsplass.

– Jeg har på en måte tenkt at Tour de Ski kan være aktuelt å droppe. Så må man se an hva en har mulighet til, sier Østberg selv.

Etter Ruka (25–27. november) følger verdenscup-helger på Lillehammer (2–4. desember), Beitostølen (9–10. desember) og Davos (17–18. desember) før jul.

PS! Heidi Weng vurderer også å stå over arrow-outward-link konkurranser for å få inn treningsperioder.

