Supertalentet blir landslagets kaffekoker

Eirik Myhr Nossum tok ut Harald Østberg Amundsen på landslaget i langrenn. Han har en arbeidsoppgave klar for ham.

Harald Østberg Amundsen i aksjon under NM i Trondheim sist vinter. Det skulle bli hans gjennombruddssesong og tirsdag ble det klart at han sikret seg en plass på allroundlandslaget kommende sesong. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

4. mai 2021 13:52 Sist oppdatert 32 minutter siden

Kort om saken:

Tirsdag ble de norske langrennslandslagene tatt ut for sesongen 2021–22.

Landslagene består av 11 menn og 11 kvinner. Det er kuttet med en plass på landslagene foran denne sesongen.

Harald Østberg Amundsen var eneste nye løper som kom inn på herrelandslaget.

Han er en av de aller yngste norske medaljevinnerne i et mesterskap på distanse. Harald Østberg Amundsen (22) hadde brøytet seg rydning i skogen av norske langrennstalenter i løpet av den rare pandemivinteren. Rydningen var bred nok til at han dundret inn på det norske laget på 15 kilometer i Oberstdorf.

Frekt og freidig tok han VM-bronsen til tross for fall i den siste nedkjøringen.

Slike prestasjoner må belønnes. Og tirsdag formiddag fikk han vite det han hadde visst en stund allerede. Han har nå tatt en plass i varmen hos verdens beste langrennslag. Ut gikk for eksempel Didrik Tønseth, eller Finn Hågen Krogh. Inn kom altså en fersking fra Asker.

Ingen tvil

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum var ikke i tvil om at 22-åringen skulle inn på landslaget. De trenger litt ungdom inn i en tropp hvor Simen Hegstad Krüger fra før var den yngste med 28 år. De trenger også en ung kar til en helt spesiell oppgave.

– Vi trengte en ny mann til å koke kaffe om morgenen. Og det vet jeg at han er god til, sa Nossum med et skjevt smil da landslagene presterte.

Østberg Amundsen fulgte opp den lette og lødige tonen.

– Jeg starter med kaffekokingen, og så tar vi det derfra. Jeg har vel aldri sett noen som drikker så mye kaffe om morgenen som de gutta på allroundlandslaget. Men det er en utrolig hyggelig gjeng, så det er hyggelig med et kaffeslabberas om morgenen, sier han til Aftenposten etter pressekonferansen.

Fakta Landslagene 21/22 Menn, elite allround Harald Østberg Amundsen (Asker), Hans Christer Holund (Lyn), Emil Iversen (Varden Meråker), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Sjur Røthe (Voss). Sprint, herrer Pål Golberg (Gol), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Sindre Bjørnestad Skar (Bærum), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer), Erik Valnes (Bardufoss og omegn). Kvinner, elite Maiken Caspersen Falla (Strandbygda), Helene Marie Fossesholm (Eiker), Therese Johaug (Nansen), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Anna Svendsen (Tromsø), Heidi Weng (BUL), Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Mathilde Myhrvold (Vind) (NTB) Vis mer

Sterke prestasjoner

Han er bare 22 år gammel. «Bare» skriver vi fordi norske langrennsløpere i herreklassen sjelden slår gjennom tidlig. Selv en Petter Northug måtte la 23 bursdager passere før han tok sin første individuelle medalje i 2009. Han er likevel ikke rekordung med medalje, men ikke langt unna.

Sensasjonen er et faktum. Harald Østberg Amundsen tar bronsen i ski VM i Oberstdorf. Sammen med seg på pallen hadde han Hans Christer Holund (gull) og Simen Hegstad Krüger (sølv). Kommende sesong er de lagkamerater alle tre. Foto: Terje Pedersen, NTB

To kjemper var tidligere ute. Ivar Formo var bare 21 år da han vant bronse på 15 kilometeren i Sapporo i 1972. Og Thomas Alsgaard var et halvår yngre enn Amundsen da han sensasjonelt vant tremila i OL på hjemmebane i 1994.

Vi iler til og nevner at Johannes Høsflot Klæbo bare var 20 år gammel da han tok bronse i Lahti-VM i 1997. Men det var på en sprintdistanse.

Rutinerte på alle kanter

Nå er han altså yngst på landslaget, seks år yngre enn Krüger. Han kommer inn i en treningsgruppe som har erfaring i bøtter og spann.

– Det er utrolig mye rutine, flere er blitt fedre, så det er stor forskjell på livssituasjonen min og deres. Men vi jager jo etter det samme – å gå fort på ski. Jeg er utrolig glad for å komme inn i et lag med såpass mange som har erfaringer de kan dele med meg. Det handler om alt fra media, sponsorer til prestasjon.

Forrige sesong tilhørte han rekruttlandslaget. Han studerte økonomi ved siden av og hadde vel tenkt å bygge videre på allerede alminnelig gode resultater. Men så skjedde det saker feiende fort. Han vant et norgescuprenn på Lillehammer. Han presterte i flere nasjonale renn, ettersom norske løpere ikke deltok i verdenscupen store deler av sesongen.

Ikke mål, men en drøm

Dermed ble det en plass i VM-troppen og den før omtalte bronsen. Studiene måtte han legge til siden.

– At det skulle bli slik var mer en drøm enn et mål. Jeg hadde vel et mål om å være med i diskusjonen om en plass i VM.

Nå har han lagt studiene til side enn så lenge. Det som skjedde har gjort ham motivert og tent foran kommende sesong. OL-sesongen.

– Jeg føler at plassen på laget er vel fortjent, og jeg har store muligheter til å ta nye og større steg raskt.