Jessica Diggins tok overlegen sammenlagtseier i Tour de Ski

Jessica Diggins er den første amerikaneren som vinner det prestisjetunge etapperennet, og lot tårene ta overhånd i målområdet.

MINNESOTA MARVEL: Jessica Diggins var nummer to opp monsterbakken, men soleklart først sammenlagt. Foto: Alessandro Trovati / AP

6 minutter siden

Til tross for Frida Karlssons ivrige innsats som sekundant i monsterbakken i italienske Val Di Fiemme, klarte ikke sammenlagtkanonen Ebba Andersson å ta inn de to nødvendige minuttene på amerikanske Diggins.

Men Andersson klarte aldri parkere amerikaneren i slalåmbakken, Diggins bet seg fast og holdt med god margin unna i sammenlagtkampen. Til slutt var seieren aldri truet, i de norske langrennsstjernenes fravær.

Dermed vant hun Tour de Ski sammenlagt - som første amerikaner i rennets 14 år lange historie, og som første ikke-norske kvinne siden 2012/13-utgaven.

Etter å ha gått i mål, satt hun gråtkvalt i målområdet, og tørket tårene mens hun mottok gratulasjoner fra de mange rivalene.

Sensasjonskvinnen Julia Stupak fikk det tøft oppover i bakken, men klarte å holde unna for Andersson - til tross for at hun gikk feil nær toppen. Stupak ble nummer to sammenlagt.

Det ble til slutt en kamp også om etappeseieren, som på forhånd i stor grad var skrevet i Anderssons tegn, men svensken klarte å holde unna opp det siste henget i slalåmbakken.

Dermed vant hun sin første verdenscupseier - etter tjue pallplasser - og tok også tredjeplass sammenlagt.

De norske løperne går denne helgen norgescup på Lygna, og kvinnene skal gå 15 kilometer klokken 13.40.

På herresiden, som går sin avsluttende etappe i Tour de Ski klokken 15.35, er Aleksandr Bolsjunov gigantisk favoritt til å vinne for andre år på rad. Han har hele tre minutter og tjue sekunder ned til nærmeste rival.