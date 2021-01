– Han kan vinne alt, og vi kan slå ham på alle distanser

Drøye tre uker før ski-VM er det en duell som peker seg ut som helt sentral.

Aleksandr Bolsjunov går i mål til en knapp seier i Falun foran Johannes Høsflot Klæbo (bak). Klæbo ble tatt igjen med ett minutt av den russiske stjernen. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Nå nettopp

I det ene hjørnet den russiske bjørnen, bamsen fra Podyvotje, Aleksandr Bolsjunov.

I det andre hjørnet, hordene fra nord i rødt hvitt og blått, født med ski på beina, det norske landslaget i langrenn.

Slik kan vi på skråblikkvis introdusere kampen om VM-gullene i Oberstdorf om knappe fire uker. I Lahti forrige helg handlet det mye om nordmenn og en russer. Historien gjentok seg i Falun på VM-øvelsen 15 kilometer fristil.

Tett kamp

Bolsjunov vant, tett fulgt av Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe og Hans Christer Holund. Styrkeforholdet i internasjonal langrenn ble ytterligere sementert. Det handler om en russer og fire-fem-seks nordmenn.

– Han kan vinne alle distansene i VM. Han er råsterk. Men vi kan slå ham på alle distansene, sa Simen Hegstad Krüger til NRK etter rennet.

I VM for to år siden vant Norge alle distanser i herrelangrenn.

Simen Hegstad Krüger gikk sitt beste løp for sesongene og var bare 1,8 sekunder bak Bolsjunov. Han viser VM-form allerede. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Krüger er i ferd med å finne VM-formen. Etter nyttår har det bare gått en vei. Han var bare 1,8 sekunder bak Bolsjunov fredag. Han var den nordmannen som var nærmest denne helgen.

– Jeg strålende fornøyd med dagen selv om det ikke ble seier, fortalte han til NRK etter rennet.

Fornøyd med ikke å vinne

Fornøyd med innsatsen var også herretrener Eirik Myhr Nossum. Og han var nesten mest fornøyd med at det Bolsjunov som vant og ikke en av hans egne løpere.

– Vi er bare 1,8 sekunder bak. Nå er det han som har presset på seg i en måned fremover, sa treneren til NRK.

Fakta Falun-programmet Lørdag: Kl. 13.30: 15 km klassisk fellesstart herrer Kl. 14.55: 10 km klassisk fellesstart kvinner Søndag: 13.30: Sprint klassisk finaler, damer 14.00: Sprint klassisk finaler, herrer Vis mer

Han skal nå ta ut et lag til VM på distansen 15 kilometer klassisk. Det blir trolig et lag uten Johannes Høsflot Klæbo. 24-åringen fra Byåsen har ikke konkurrert i verdenscupen siden slutten av november. Det ble en syvendeplass. Han fikk besøk av Bolsjunov underveis. Russeren startet ett minutt bak ham.

Dropper øvelsen

Men det er nettopp denne øvelsen som han kan tenke seg å droppe i et VM.

– 15 kilometer fristil med enkeltstart liker jeg dårligst, sa han etterpå.

Allerede for to uker siden under NM i Trondheim gjorde han det klart at det er lite sannsynlig at han går denne øvelsen.

– Den dropper jeg trolig, sa han til Aftenposten allerede da.

Klæbo er en utøver som har store hårete mål. Derfor ser han ingen grunn til å konkurrer på øvelser hvor han ikke har de beste sjansene.

– Jeg samler ikke på fjerdeplasser.

Dermed har Myhr Nossum fire ledige plasser på distansen. Martin Johnsrud Sundby har friplass som tittelforsvarer. Tre av disse plassene er soleklare. Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe og Hans Christer Holund skal gå. Dermed er det en ledig plass.

Skårungen Amundsen

Løpet i Falun ble dermed et amerikansk uttak mellom Harald Østberg Amundsen og Martin Løwstrøm Nyenget. Det vant Amundsen. Nykommeren fra Asker ble nummer 8. Nyenget ble nummer 14.

– Jeg tar ikke ut noe lag nå, men Harald har gått gode løp over tid, sa trener Nossum.

Amundsen selv mente overfor NRK at han burde ligge veldig godt an til VM-billett.

– Jeg har vist hele sesongen at jeg presterer godt på denne distansen. Men det er klart om Johannes har lyst å gå, så er han kvalifisert.