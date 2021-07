Landslagtreneren før OL: – Livredde for å si noe feil

SANDEFJORD (VG) Landslagstrener Ole Morten Iversen er redd før OL i Beijing. Redd for at alt han og langrennsdamene sier, og ikke sier, om Kina vil bli tolket feil.

PÅ SAMLING: Therese Johaug og resten av damelandslaget møtte pressen ved Knattholmen leirsted ved Sandefjord tirsdag. Hun svarte blant annet på spørsmål om OL i Kina. Foto: Fredrik Solstad

3. juli 2021 12:02 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Om syv måneder setter Therese Johaug og resten av den norske OL-troppen seg på flyet til Kina og Beijing. De skal konkurrere i verdens mest folkerike nasjon.

– Vi har visst at vi skulle ha OL i Kina i mange år nå, så er det jo typisk at når mesterskapet nærmer seg så og det blir fokus på det, da kommer alle spørsmålene. Ting kunne blitt gjort noe med for mange år siden, så vi hadde unngått å havne i en slik situasjon som vi står i i dag. Hvor vi skal ha meninger om ditt og datt og politikk, sier Johaug til VG.

Hun understreker at hun er langrennsløper.

– Jeg har ikke satt meg så mye inn i menneskerettighetene i Kina, før det er blitt dratt frem i søkelyset nå den siste tiden. Men vi på landslaget tar selvsagt sterk avstand fra det som foregår der, sier Johaug til VG.

Les også Jansrud mener Kina ikke skulle fått OL: – Det er problematisk

Damelandslaget har vært på samling ved Sandefjord og hadde pressetreff tirsdag. Johaug tror likevel det er mulig å påvirke Kina litt.

– Nå blir det satt søkelys på det, kanskje det blir gjort noe med, sier Johaug.

Diskriminering og henrettelser

Ifølge Amnesty henretter Kina flere enn alle andre land i verden til sammen. De overvåker mennesker og grupper. De diskriminerer minoriteter, mange sitter fengslet i interneringsleirer. Kinesiske myndigheter har lenge drevet en systematisk undertrykking av landets uigurske minoritet, over en million fanget i leirer i Xinjiang-regionen. Sosiale medier som Instagram, Facebook og Twitter blir blokkert, skriver Amnesty på sin hjemmeside.

Les også Solbakken om ny markering: – Veldig bra signal

RULLER VIDERE: Landslagstrenerne Ole Morten Iversen (t.h.) og Ola Vigen Hattestad sammen med Helene Marie Fossesholm under en rulleskiøkt i Stokke tirsdag formiddag. Foto: Fredrik Solstad

Langrennslandslaget har fått informasjon om Kina fra Olympiatoppen, IOC-medlem Kristin Kloster Aasen og Amnesty Norge. Landslagstrener Ole Morten Iversen forstår at spørsmålene om Kina og OL kommer.

– Det som bekymrer meg er at hver enkelt utøver må stilles til ansvar for det som skjer i Kina. Vi er ikke skyteskiven for det her. Jeg er livredd for min egen del, og utøverne sier, at om ikke sier noe så et det galt, og om de sier et ord feil, så blir det galt også. Vi er livredde for å gjøre noe som kan brukes mot oss som vi ikke står for, sier Iversen til VG og fortsetter:

– Det de er mest redd for er en overskrift som er tatt ut av sammenheng.

Fotballandslaget markerte seg mot brudd på menneskerettighetene i Qatar som arrangerer VM neste år under de forrige landskampene. Før kamp hadde de t-skjorter med: «Human Rights On and off the pitch». Blant annet fotballgiganten Tyskland fulgte opp og gjorde det samme. Hele Qatar-debatten endte i et ekstraordinært fotballting, hvor det ble stemt nei til boikott av VM.

Les også Norges Qatar-beskjed: «Menneskerettigheter - på og utenfor banen»

forrige





fullskjerm neste MARKERING: Erling Braut Haaland med t-skjorte alle de norske landslagsspillerne brukte før landskampen mot Tyrkia i mars, for å markere sitt standpunkt om menneskerettigheter og fotball-VM i Qatar. 1 av 2 Foto: Fermin Rodriguez / AP

Les også Langrennsdamene tør ikke prøve høydehus før OL

Ole Morten Iversen utelukker ikke at det kan komme noen markeringer også fra langrennsløperne.

– Vi får se om idretten gjør noen markeringer. Men mediene er sterkere enn oss til å påvirke, dere har mer makt enn idretten vår, mener Iversen.

Langrennsløperne får støtte av tidenes vinterolympier Marit Bjørgen.

– Selvfølgelig støtter jeg menneskerettighetene fullt ut, men jeg synes det blir feil å legge ansvaret på utøverne, som har jobbet mot dette i fire år. Jeg tenker at IOC har tildelt Kina OL – og menneskerettighetssituasjonen var den samme da. Det spørsmålet burde ha kommet opp da. Helene Marie Fossesholm støtter også sikkert menneskerettighetene, men har også lyst til å gå OL, det blir feil å legge dette over på de aktive. IOC burde heller ha unngått å gi OL til Kina. Det kommer like før det skal arrangeres, og bruker dermed idrettsutøverne. Dette burde ha kommet opp tidligere i prosessen, tenker jeg, sier Bjørgen til VG.

– Feil i utgangspunktet

Maiken Caspersen Falla har OL-gull på sprint fra Sotsji i 2014. Neste år skal hun delta i sitt siste OL. Hun mener Kina ikke burde blitt tildelt OL.

– Jeg syns det er synd at et land som tydelig bryter menneskerettighetene får et OL, at de får en fest og får arrangere det. Det er feil i utgangspunktet. Jeg tar avstand fra brudd på menneskerettighetene. Men som utøver blir man litt liten. Jeg tror ikke at å boikotte OL vil gjøre det noe bedre. Norge handler med Kina. Hva gjør det om vi ikke reiser til Kina? Kanskje det fører til økt bevissthet nå. Utøverne er en liten brikke i stort spill. Det virker ikke som om Kina endrer noe av utvendig press, sier Falla.

Les også Spøkefull Karlsson om «separasjonen»: – Tungt at han velger Jens over meg

SPRINTDRONNING: Maiken Caspersen Falla forbereder seg til karrierens siste OL. Her på rulleski i Stokke tirsdag. Foto: Fredrik Solstad

– Det har nok kommet noe godt ut av dette også, om ikke annet så har jeg lært mer om Kina enn jeg noen gang har visst. Informasjon om det som skjer i Kina er en verdi i seg selv. Boikott kan det ikke være noe vits i. Minst smarte veien. Om idretten gjør noen markeringer. Pressen sterkere enn oss for å påvirke, dere har mer makt enn idretten vår.

Helene Marie Fossesholm skal delta i sitt første OL.

– Jeg skjønner at folk er skeptiske. Men det kommer ikke til å bli flyttet. Forholdene er ikke bra, det vet vi. Spørsmål om boikott dukker opp. Kanskje man med OL kan sette fokus på det som ikke er bra? Kanskje kan situasjonen bedre seg, sier Fossesholm til VG.

OL starter 4. februar.