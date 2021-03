Den nye store duellen: – Vil stå igjen som to av de største

Langrennssporten har vært preget av mange tette dueller opp gjennom årene. Nå handler det om 24-åringene Aleksandr Bolsjunov og Johannes Høsflot Klæbo.

IKONISK: Femmila i Oberstdorf ble et løp for historiebøkene. Etter målgang prøvde Johannes Høsflot Klæbo trøste Aleksandr Bolsjunov. Senere ble Klæbo disket. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

10. mars 2021 16:01 Sist oppdatert 6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg tror de to guttene kan stå igjen som to av de største på herresiden. Utfordringen for dem begge vil være den andre. Det vil nesten begrense seg litt selv, sier TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad om de to.

Klæbo og Bolsjunov har de siste vintrene vært i mange dueller. Det toppet seg på søndagens VM-femmil. De var først inn på oppløpet og gikk i hverandre. Bolsjunov brakk staven, mens Klæbo spurtet i mål. Det ble protester fra begge leire. Det endte med at Klæbo ble disket fra gullet, men Norge har nå anket dette.

Les også Norge leverte anke etter Klæbos disk

Kun 70 dager skilte Johannes Høsflot Klæbo (22. oktober 1996) og Aleksandr Bolsjunov (31. desember 1996) i fødselen og de to har fulgt hverandre tett i flere år etterpå.

I juniorklassen var Klæbo den store stjernen, med to individuelle gull, ett stafettgull, én stafettbronse og én individuell bronsemedalje. Bolsjunov var på det russiske laget som tok sølv bak Norge på stafetten i Rasnov i 2016, men var selv ikke bedre enn nummer åtte individuelt.

De siste sesongene har duoen kjempet i toppen i mesterskap og verdenscupen.

– Det er jo gull for langrennssporten at det er to skikonger. Begge er født i 1996, det er to unge løpere og kan forvente at de mange år foran seg på høyt nivå. De er tilnærmet komplette skiløpere begge to, sier NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

Les også Klæbo kan møte Bolsjunov til ny femmilsduell søndag

Få i langrennsverdenen har bedre oversikt over langrennssporten de siste tiårene, og for Bjørn kommer parallellene fort til Bjørn Dæhlie og Vladimir Smirnov.

– En nordmann mot en fra «østblokken». Det var en periode på 90-tallet hvor de var med på å pushe hverandre til nye høyder. At begge går så fort vil forbedre dem ytterligere og presse dem videre, sier Bjørn, og trekker også frem blant andre Thomas Wassberg og Gunde Svan, Sixten Jernberg og Veikko Hakulinen og i nyere tid Petter Northug og Marcus Hellner.

– Northug/Hellner resulterte i mye ordkrig, særlig fra Northugs side. Det genererte mye interesse utenfor løypen. Dæhlie/Smirnov var en duell som i større grad utspilte seg i skiløypene. Klæbo/Bolsjunov er i ferd med å bli en mellomting, og så har du slike hendelser som den på femmilen som gjør det mer pikant, sier Bjørn med referanse til det som nok er den mest diskuterte hendelsen i norske hjem de siste dagene.

VENNER OG RIVALER: Bjørn Dæhlie og Vladimir Smirnov hadde mange tette dueller på 90-tallet. Foto: Lise Åserud

Mens Vladimir Smirnov ble trykket til det norske folks bryst i den grad at det ble sunget «Smirre er vår» istedenfor «seieren er vår» etter at Smirnov gikk inn til gull på femmilen under OL på Lillehammer i 1994.

– Smirnov var jo en utadvendt type. Han fikk sympati av det norske folk på grunn av VM i Falun i 1993, hvor han på jaktstarten før ble utpekt som vinner av speakeren, før man gikk tilbake på det og gullet gikk til Dæhlie. Bildene der, med Smirnov som har datteren på armen og nærmest feller en tåre var med på å gjøre ham populær i Norge, sier Bjørn.

– Bolsjunov er en like morsom og skøyeraktig fyr. Det er synd det norske publikumet ikke får se det. Han er en veldig morsom fyr, men språkbegrensningene ligger der. Han viste følelser etter femmilen og Klæbo var borte for å trøste ham. Det var ganske rørende bilder. Foreløpig er han ikke så populær i Norge, men hvis han viser sitt egentlig jeg, kan han bli like populær som Smirnov, mener Bjørn.

TRØSTET BOLSJUNOV: Johannes Høsflot Klæbo kom bort til Aleksandr Bolsjunov etter målgang på femmilen i VM. Foto: Lise Åserud

Skinstad, velger å gjøre en sammenligning utenfor langrennssporten og trekker frem rivaliseringen mellom de to langrennsstjernene som noe som kan minne om rivaliseringen mellom Cristiano Ronaldo og Lionel Messi på fotballbanen og Rafael Nadal og Roger Federer på tennisbanen.

– Utfordringen er å finne to utøvere som har vært så overlegne samtidig i langrennssporten. Det har ofte vært klare enere i perioder, sier Skinstad.

– Det er noe for seg selv. Langrenn er så komplekst nå. Man må beherske så mye. Du har på en måte to Petter Northug-er på en gang. Det må være noe i nærheten av Marit Bjørgen og Justyna Kowalczyk etter VM i 2011, mener Skinstad.