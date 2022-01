Ragnhild Haga om OL-vrakingen: – Da hadde jeg sluppet å bebreide meg selv

Ragnhild Haga (30) tror ti sekunder kunne forandret mye – og gitt henne OL-plass.

LANGT BAK: Ragnhild Haga var over halvannet minutt bak Kerttu Niskanen som vant 10 kilometer klassisk i Lenzerheide under Tour de Ski.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

For fire år siden ble Ragnhild Haga olympisk mester på 10 kilometer friteknikk.

Under Tour de Ski skjønte hun hvor det bar. Da hun kom hjem ringte landslagstrener Ole Morten Iversen. Hun er ikke med i troppen.

– Målet mitt i år var OL og at jeg skulle være pallkandidat på 15 kilometer fellesstart med skibytte, sier Haga til VG.

Åtte andre damer ble prioritert foran henne. Hun er nummer én i køen bak dem som får OL-tur til Beijing.

– Jeg blir mest irritert på meg selv for at jeg ikke presterte tidligere denne sesongen. Jeg har gått ganske bra, men har manglet prikken over i-en, sier Haga, som også tok OL-gull på stafett sist.

STAFETTGULL: Ragnhild Haga (nummer to fra høyre) kunne juble for OL-gull sammen med Marit Bjørgen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ingvild Flugstad Østberg i 2018. De norske herrene tok også gull.

Haga startet sesongen fint, 3. og 5. plass under den nasjonale langrennsåpningen. Så ble det 31. plass og ett minutt og 48 sekunder bak Frida Karlsson under verdenscupåpningen i Ruka på 10 kilometer klassisk.

Trist etter trøbbel

30-åringen fra Holter i Nannestad hevet seg betraktelig til Lillehammer og ble nummer 10 på 10 kilometer friteknikk, men fire norske damer var bedre i det løpet. Hadde hun gått 10 sekunder fortere hadde hun bare hatt tre norske damer foran seg. Under Tour de Ski ble hun nummer 12 på 10 kilometer friteknikk i Lenzerheide. Hadde Haga gått ti sekunder raskere, så hadde hun vært nest beste norske, ikke fjerde beste som hun ble. Under touren brakk hun staven i Oberstdorf og Val di Fiemme, da kom det noen tårer.

– Hadde jeg gått ti sekunder fortere i noen skirenn, så hadde jeg sluppet en del spørsmål, da hadde jeg sluppet å bebreide seg selv. Men jeg får se det positive, det er mye annet som har vært bra, jeg har laget mitt og jeg har studert litt, sier Haga, som ble vraket fra landslaget etter forrige sesong.

Les også En måned før OL-stafetten: – Det er et tynt lag

Men da Ole Morten Iversen ringte etter Tour de Ski spurte han om hun vil være med på precampen til Seiser Alm som reserve. Blir noen syke eller får en positiv coronatest, så blir Haga med til Kina. Men det er ingen som blir med til Asia som reserve.

– OL er sammensatt for meg, jeg har blandede følelser. Jeg har innfunnet meg med at jeg gjerne skulle prestert litt bedre i sesongen. Samtidig har jeg fortsatt et lite håp. Jeg håper ingen blir syke, men jeg har fortsatt en liten mulighet, sier Haga.

30-åringen reiser til Seiser Alm fredag.

– Jeg er ikke glad i reserverollen. Det er ingen. Men jeg skal jo trene uansett, så nå får jeg trene og være sammen med gode jenter, sier Haga.

PS! Disse åtte damene er tatt ut til OL langrenn: Therese Johaug, Heidi Weng, Helene Marie Fossesholm, Anne Kjersti Kalvå, Mathilde Myhrvold, Maiken Caspersen Falla og tvillingene Tiril og Lotta Udnes Weng.