– Vi har ikke signert. Vi venter fortsatt på å få oversendt avtalen. I og med at jeg ikke har sett avtalen, vet jeg ikke hva den innebærer, sier managerpappa Haakon Klæbo til Adresseavisen.

En uke etter at oppkjøringen til årets langrennssesong er i gang, er det med andre ord et åpent spørsmål om utøverkontrakten som binder Johannes Høsflot Klæbo til landslaget er spiselig materie for Norges desidert største langrennsstjerne.