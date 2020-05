Langløpskongen på herresiden, Tromsø-bosatte Andreas Nygaard fra Burfjord, skal til vinteren forsøke å bli den første skiløperen på herresiden som vinner langløpsserien Ski Classics tre år på rad.

– Det er vel ingen herreløpere som har klart det før, så det må man gå for, sier Andreas Nygaard til iTromsø like etter et 18 kilometer langt testløp på Gardermoen med laget hans Team Ragde Eiendom.