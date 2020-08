Supertalentet foran Blink-festivalen: – Foreldrene skal pushe ungene sine litt

Som 13-åring sa Helene Marie Fossesholm til foreldrene at hun ville bli best i verden. Det forsto de godt.

Helene Marie Fossesholm pleier å pønske ut noen sprell, men hun må først bli varmere i elitetrøyen før hun setter inn støtet. Mette Bugge

5. aug. 2020 17:58 Sist oppdatert nå nettopp

Stille før stormen, det vi si før sesongens første konkurranse med startnummer på brystet. Torsdag er det Lysebotn opp for Helene Marie Fossesholm og de andre toppløperne. Mette Bugge

SANDNES. Når den ferske løperen på elitelaget starter i Lysebotn opp torsdag, vet hun at det er langt frem på alle måter. Det gjelder i dette svingete motbakkeløpet på rulleski, men også når målet er verdenstoppen.

Hun er så desidert på vei, allerede som vinner av flere VM-gull som junior, utpekt til en av verdens fremste i sin aldersgruppe. Hun kan fortsatt gå i juniorklassen til vinteren, men hun skal nå være på lag med aktive som har merkelappen verdens beste, som Therese Johaug. Den ferskeste innser at hun har noe å strekke seg mot.

– Jeg er ydmyk, sier Fossesholm, der hun dumper ned i sofaen på hotellet i Sandnes etter dagens to treningsøkter.

19-åringen er fullstendig klar over at det vil kreve mye å bli en ny Johaug eller Marit Bjørgen, men hun viker ikke en tomme når det gjelder ambisjoner. Fossesholm er nemlig født med vinnerinstinkt, nedarvet i generasjoner i egen familie.

I siste NM på Konnerud yppet Helene Marie Fossesholm seg, da hun kom på pallen på 15 km klassisk sammen med vinner Therese Johaug og toer Ingvild Flugstad Østberg (t.h.). og Helene Marie Fossesholm. Terje Pedersen/NTB scanpix

Skulle tidlig krøkes

Derfor var det ingen problemer da pappa tok henne med på skiturer to ganger i uken da hun gikk i barnehagen. Premien underveis var druer og kakao.

– Jeg ble ikke pushet. Det var frivillig. Men jeg mener at foreldrene skal pushe ungene sine litt, ler hun.

Med en pappa som har doktorgrad i idrettsfysiologi, ble det naturlig at han la opp treningsøktene.

Seieren i det første skirennet, hun tror det må ha vært på Gjerdrum da hun var 12 år, husker hun knapt.

– Det var fellesstart og jeg mener at jeg fikk en luke i en bakke, forteller hun.

Hva hun fikk i premie? Nei, det husker hun i alle fall ikke.

– Jeg har aldri brydd meg om hvordan pokalene ser ut. Det jeg bryr meg om er vinnergleden, som gir en boost.

Helene Marie Fossesholm under en rulleskiøkt i Holmenkollen i juni på en av sine første samlinger med resten av seniorlandslaget. Kurt BM Haugli

Fakta Helene Marie Fossesholm Født: 31. mai 2001 Kommer fra: Vestfossen Familie: Foreldre og lillebror Simen (15 år) Klubb: Eiker skiklubb (langrenn), Fiskum IL (sykling), Vestfossen IL (løping). Meritter: Langrenn: 2 VM-gull som junior individuelt og én i stafett, pluss to sølv som junior. NM-bronse senior. 8 NM-gull som junior (2 i stafett). 3x nordisk mester (1 i stafett), 5. plass i verdenscupen i langrenn som best. Terrengsykling: Bronse i junior-VM terrengsykling 2019. 2 NM gull junior

Er på seniorlandslaget i terrengsykling for årets sesong. Løping: 1 plass U23 NM motbakkeløp, 2018

Elsket ballidretter

Hun skilte seg ut fra sine venninner og klassekamerater fordi hun hadde så stor virketrang. På håndballbanen var hun en ivrig, rask og smidig ving, som kunne beinfly av gårde på en kontring.

– Jeg ga aldri opp. Hvis en ball spratt på gulvet, sto jeg ikke og kikket på den. En gang heiv jeg meg ned på banen etter den, og spratt med ballen. Den skulle jeg bare ha.

Som sentral midtbanespiller i fotball elsket hun plassen der hun kunne løpe mest.

– Hvis jeg scoret, skyndte jeg meg hjem for å forsvare ballen.

Fossesholm måtte etter hvert droppe ballspill. Det ble færre til å danne lag, noen ga seg, andre byttet klubb. Det var ikke like moro å spille på stor bane i fotball med to år eldre medspillere.

Avslappet i godstolen før hardkjør. Selv om Helene Marie Fossesholm bare er 19 år, har hun rukket mye i flere idretter. Mette Bugge

Ble en ener i langrenn

Nå ja, hun hadde jo langrenn. Resultatene kom. Ikke minst med to gull i junior-VM på ski i 2020. Så ble det 5. plass i verdenscupen i Falun. Alle skjønte at her var det en ungdom utenom det vanlige, en Johaug, eller var det kanskje en Bjørgen-type? Hun ble sammenlignet med begge.

– Det synes jeg er stas, men jeg tenker ikke så mye på det. Jeg er ikke i nærheten av de resultatene som de har fått.

Da telefonen ringte i slutten av april, forsto hun at noe var i gjære. Hun så at den var fra landslagstrener Ole Morten Iversen, men visste ikke utfallet. Det kunne gått begge veier. Ikke alle langrennsløpere får sine drømmer oppfylt i første forsøk.

– Men så sa han at jeg var tatt ut på elitelaget. Da tror jeg at smilet gikk rundt.

Sykkel på sidelinjen

Terrengsykling kunne like gjerne blitt valgt som førsteprioritet, for tenåringen fra Vestfossen er super i den idretten også. Hun har representert Norge og deltatt i verdenscupen og har medalje fra junior-VM. I slutten av august stiller hun opp under NM i Brumunddal.

Men sammenlignet med langrenn er det langt færre kvinner som foretrekker to hjul i Norge, men i utlandet er terrengsykling stort.

Samtidig mener Fossesholm at hun allerede har, og vil ha stor nytte i langrenn av at hun så uredd sykler fort nedover med blikket rettet på løypa som er svingete og med steiner. En liten feil kan være fatal, og Fossesholm har opplevd stygge fall. Men hun har lært.

Therese Johaug er fortsatt sjefen, men i bakgrunnen lurer Helene Marie Fossesholm. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Lærte av smellen

I Lysebotn Opp håper hun å ta med seg erfaringen fra i fjor som virkelig satte henne på prøve. Da ble det åttendeplass.

– Jeg var litt farlig pigg i starten og gikk på en smell. Målet kunne ha vært halvveis. Seriøst – jeg kriget meg til mål. Det er ikke like moro når du kjenner at det er så tungt, når du er i kjelleren. I år skal jeg være lurere.

Merkelappen smart er noe hun har fått, ikke minst på grunn av gode karakterer på skolen. De var gode nok til at hun kom inn på medisinstudiet. Moren Gunhild er lege. Datteren velger trolig å utsette oppstarten.

Denne vinteren skal hun uansett ta examen philosophicum, eller forberedende, som enkelte sier. Den må være i boks uansett.

Multitalentet blir også karakterisert som sta, og hun er slett ikke uenig.

– Jeg er sta på forskjellige måter. Hvis jeg mener noe oppriktig, står jeg for det, og kan jeg diskutere gir jeg meg ikke. Men jeg er ikke påståelig.

– Hva kan du som nykommer bidra med inn i langrennsgjengen?

– Jeg håper å bringe inn litt ekstra lek og moro. Går vi langturer og det er en kul, vil jeg hoppe. Jeg er helt overbevist om at man får bedre ferdigheter av det. Og så håper jeg at jeg kan bringe inn litt sprell. Jeg liker å tulle, men jeg må jo kjenne dem. Blir jeg varm i trøyen, kan de vente seg litt av hvert.

Johaug & co. bør være forberedt.

NB. Lysebotn opp sendes på NRK TV kl. 21.15 torsdag kveld