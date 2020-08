Som trener måtte gullvinneren lære seg å bli mer autoritær. Nå må han endre seg igjen.

Trener Ola Vigen Hattestad var vant til langrennsløpere som ville bli diktert. Som trener i Norge må han endre metode.

De har mye å snakke om Ole Morten Iversen og Ola Vigen Hattestad (t.h.) Mette Bugge

Nå nettopp

SANDNES: – I Slovenia måtte jeg være mye mer klar på meningene mine. Løperne ønsket det slik, kulturen var sånn. De aktive ville ha det mer autoritært, at jeg bestemte. Da jeg prøvde å trekke dem inn i diskusjonen og spurte hva de tenkte, ble det oppfattet som om jeg var usikker, sier Vigen Hattestad.

Østfoldingen er i Sandnes sammen med Norges beste langrennsløpere på kvinnesiden. Han er ny landslagstrener, i spann med Ole Morten Iversen. De to skal bidra til at Therese Johaug & co. fornyer seg.

Under Blinkfestivalen, som starter med Lysebotn opp torsdag, er det første gang denne sesongen at lederduoen møter løpere som skal konkurrere.

Den satt! Ola Vigen Hattestad med OL-gullet i sprint. GARY HERSHORN / REUTERS

Lærte mye på to år

Hattestad var selv aktiv så sent som i 2018, men har de siste par årene vært sjef i Slovenia. Og det var der han måtte tilpasse seg en stil han ikke var så vant til.

– Ja, det var mer autoritært der. Jeg ønsket å lære den slovenske modellen, men samtidig var målet å trekke utøverne litt mer mot den norske. Derfor jeg fikk noen utfordringer når jeg åpnet opp for debatt. Det var veldig lett å informere dem, fordi de var lydhøre. Når jeg spurte hva som skulle til for at de kunne løfte seg, kunne de ikke svare. Jeg tolket det dit at de ble litt mer usikre på meg, at jeg ikke visste svaret, så det sluttet jeg med.

– Var det ikke noe rom for å diskutere?

– Jeg hadde diskusjoner med enkelte på detaljnivå, men på det overordnede nivået var det vanskelig. Jeg prøvde å involvere dem, men det var nytt. De var vant til at landslagstreneren laget et opplegg, og så fulgte de det.

Les også Johaug i podkast: Ville valgt løping foran langrenn

Ole Morten Iversen (t.v.) og Ola Vigen Hattestad i godt selskap. Løperne fra venstre er Helene Marie Fossesholm, Maiken Caspersen Falla, Ragnhild Haga, Therese Johaug, Tiril Udnes Weng, Ane Appelkvist Stenseth, Heidi Weng og Anna Svendsen. Mette Bugge

Fakta Ola Vigen Hattestad

Født: 19. april 1982

Kommer fra: Ørje

Bosatt: Mesnalia ved Lillehammer

Sivilstand: Samboer med den tidligere slovenske langrennsløperen Katja Visnar, ett barn

Meritter: OL-gull, to VM-gull, ett sølv og en bronse. 13 verdenscupseire i enkeltrenn, tre totalseire i verdenscupen i sprint. Tre NM-gull.

Yrke: Ny landslagstrener for kvinner sammen med Ole Morten Iversen. Var i to sesonger landslagstrener for Slovenias kvinne- og herrelag. Vis mer

Gleder seg til diskusjon

38-åringen karakteriserer årene i Slovenia som lærerike og fine, men da det åpnet seg mulighet for trenerjobb i Norge, følte han det trigget og ville bli et opprykk.

Nå blir han diskusjonspartner i et lag som blir regnet for verdens beste på kvinnesiden, utøvere som ikke lar seg diktere på samme måte, men som gjerne bidrar med alt de kan for å finne veien videre.

– Disse utøverne er mer selvstendige, og mange har lang erfaring.

Hattestad og kona Katja Visnar, som er fra Slovenia, hadde kjøpt hus i hennes hjemland. De så for seg flere år der, men slik skulle det ikke gå.

Da ektemannen fikk jobben i kamp mot mange sterke søkere, ble det flytting. Paret har også hus på Mesnali i Ringsaker kommune og har bodd der i flere år tidligere. Veslemann på 4,5 år startet i barnehagen sist mandag.

Familien Visnar/Vigen Hattestad med veslegutten. Mamma Katja var i verdenstoppen i sprint i mange år, pappa Ola oppnådde mange triumfer i langrennsløypa. Terje Pedersen / NTB scanpix

Skal bli en sterk lederduo

Hattestad og Iversen har brukt litt tid på å bli kjent med hverandre.

– Ja, vi har diskutert våre styrker og svakheter. Jeg er tryggere i sprint og det blir naturlig at jeg legger ekstra vekt på det, men jeg håper at jeg også kan bli en god sparringpartner på de lengre distansene, sier Hattestad.

Han er Norges beste herresprinter gjennom tidene, men ble kanskje aller mest husket for at han under OL i Vancouver i 2010 frivillig ga fra seg plassen i teamsprint. Årsaken var at han ikke følte seg helt på topp. Dermed ble det Petter Northug og Øystein Pettersen som tok det gullet.

Senere ble Hattestad hyllet som en stor idrettsmann av både lagkamerater og landslagsledelsen for den tøffe beslutningen, og han ble Årets forbilde på idrettsgallaen i 2011.

For ham er dette historie. Nå tenker treneren på oppgavene som venter denne sesongen.

Les også Ønsker du å starte med styrketrening? Her er et enkelt program for trening på senter eller hjemme.

Sprinteren Ola Vigen Hattestad fikk et etterlengtet OL-gull i Sotsji. Her flankert av gullvinner Maiken Caspersen Falla (t.v.) og Ingvild Flugstad Østberg som tok bronse i sprint. Martin Slottemo Lyngstad

Møter hard konkurranse

Hattestad fikk med seg OL- og VM-gull, men de siste sesongene var han så ofte syk at han ble lei av det. Tanken om å bli trener begynte å forme seg for mannen som er økonomiutdannet.

– Jeg kjenner mange av løperne fra før fordi jeg har vært på lag med halvparten av dem. Jeg er bevisst på den kunnskapen de besitter. De har levert utrolig mange gode resultater i skisporet. Derfor er jeg ydmyk.

Ole Morten Iversen ser frem til samarbeidet, som han mener virker lovende.

– Jeg vil absolutt komme til å lytte til det Ola kommer med. Han har så lang erfaring, så det blir mer trøkk på sprint nå. Uansett blir det godt for ham å komme i gang, sier han.