Svahn er gjest på lørdagens utgave av TV-programmet «Skavlan», og der forteller hun om hvordan hun for bare noen år siden holdt på å kjøre seg selv helt i grøfta.

Det svenske skihåpet trente for mye og for hardt som tenåring, og det skapte bekymring for mange rundt henne, men ikke for Svahn selv.

– En ganske klassisk overtrening. Og jeg fikk noen skader av det. Da hadde jeg mange rundt meg som forsøkte å få meg til å innse at det ikke var bra, det jeg holdt på med. At jeg ikke kom til å bli en bedre skiløper av det. De sa at karrieren min kom til å ta slutt før den begynte, sier Svahn i intervjuet som er gjengitt av TV 2 og Aftonbladet.

Svahn var da i 15-16-årsalderen, og folk rundt henne forsøkte å nekte henne å trene. Da kunne hun snike seg ut vinduet på kveldstid for å gå på ski i smug.

– Det tok en stund før jeg skjønte hvilken situasjon jeg var i. Jeg forsøkte å fortrenge det og tenke at det går over på en uke, at jeg bare trenger å ligge på sofaen og se på serier. Etter hvert forsto jeg at jeg måtte endre tankesettet mitt. For det handler ikke alltid om å trene mest, men å trene best. Og det har «pushet» meg dit jeg er i dag, sier sprintesset.

– Jeg gikk ikke bare over én grense, ikke to grenser, men ganske langt over grensen for hva jeg kunne håndtere, sier Svahn også om det som skjedde da hun begynte på skigymnas og trente seg i senk.

