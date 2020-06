Han har måttet stå over to hardøkter under landslagssamlingen i Trondheim, men Didrik Tønseth er ikke bekymret. Den kranglete ryggen beskriver han som småtteri, men med en trøblete vintersesong friskt i minne, har han bestemt seg for ikke å ta noen sjanser.

– Det er kjedelig når vi først har samling, men jeg har vært med på de rolige øktene, sier Tønseth.