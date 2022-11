Northug med knallhard dom over landslagets vilje og reiselyst: – Det er skuffende og for dårlig

Selv sverget Petter Northug (36) til lange høydeopphold i utlandet før og under sesong. Men nå er han bekymret. Han liker hverken reiseviljen eller sulten til flere av dagens landslagsløpere.

KLAR TALE: Fra Petter Northug, her under et VG-intervju tidligere i november.

For på VGs spørsmål om hva det er som bekymrer ham når han ser på det norske landslaget i dag, tenner den tidligere ski-kongen arrow-outward-link til.

– Det jeg bekymrer meg for er at de eldre på distanselandslaget er med å styre premissene og hverdagen på det som går på samlinger og valg som gjøres inn mot løp. Fordi det er mye familier og hensyn å ta. At det ikke er yngre som skal prestere mot OL de neste syv årene som får den oppfølgingen de skal ha, sier han.

SVERGET TIL HØYDETRENING: Petter Northug, her under et høydeopphold i italienske Val Senales i 2014.

Det er allerede en kjent sak at det norske landslaget etter OL-sesongen 2017/2018 valgte å droppe å forberede seg i lange perioder i høyden til både sesong og konkurranser.

De har heller valgt å trene mye i lavlandet, selv om det har vært unntak. Som Therese Johaug arrow-outward-link , Ingvild Flugstad Østberg arrow-outward-link og Johannes Høsflot Klæbo arrow-outward-link .

Northug har vært blant dem som alltid har sverget til høydetrening. Både i oppkjøring og i konkurransesesong. Ikke minst før mesterskap. Det har han og de før ham gjort av følgende grunner:

Fred og ro fra omgivelser, media og andre forstyrrelser for å gjøre en treningsjobb og bare dét.

Det andre handler om blodeffekt. Det vil si trene i høyden og tynnere luft for å produsere flere røde blodlegemer, som sørger for at lungene kan frakte mer oksygen til resten av kroppen. Kort sagt skal det øke kapasitet og ytelse i en kondisjonsidrett som langrenn. Opplegget innebærer flere opphold i høyden gjennom sesongen, minst tre uker av gangen.

– Kan være for sent

Northug viser til oppfølgingen han selv fikk som ung skiløper og kom seg inn på landslaget.

Han poengterer at det å bli fostret inn i et godt høyderegime var en av tingene som sørget for hans suksess. De som hjalp ham inn i det tankesettet, med å reise bort lange perioder av gangen i tynnere luft enn i lavlandet, var blant annet landslaget og Olympiatoppen, sier han.

– Det forankret min kapasitet som distanseløper over flere år. Kommer du ikke inn i det systemet før du er 26 år, så kan det være for sent. Skal det gå på bekostning av at en veteran eller folk som kjører et eget løp mot et mesterskap? Det bekymrer meg mest.

EKSPERT: Petter Northug, her på jobb for TV 2 under skiskytteråpningen på Sjusjøen sist helg.

– For dårlig

Når VG spør om hva han tenker rundt den reiseviljen som er i landslaget og viljen til å gjøre jobben Northug synes er viktig, svarer han slik:

– Det er skuffende og dårlig. Sånn var ikke mitt hode. Jeg tror ikke at for å bli en ener, vinne og prestere over tid, så kan man ikke ta så mye hensyn som det tas i et distanselag. Greit, de har bestemt seg for sitt løp og er samlet på det, men den holdningen på et elitelag er for dårlig, sier Northug og fortsetter:

– Jeg vil at et elitelag er sultne utøvere som ikke er redd for å være bortreist i tre-fire uker. Det skal ikke ha noe å si, så lenge du skal vinne den medaljen, det gullet. Sultne utøvere tar ikke sånne familiære hensyn, avslutter han.

– Ingen er redd for å reise bort

VG har forelagt Northugs tanker og synspunkter til distansetrener Eirik Myhr Nossum.

Han innleder med å si at han ikke er enig med den tidligere ski-kongen i at de eldre er med å styre premissene og hverdagen på det som handler om samlinger og valg.

Nossum påpeker at laget i det store og hele består av ganske rutinerte utøvere.

– Alle på laget er så direkte og ærlige at alle sier sin mening om dette her. Med tanke på det Petter sier om reisebiten, så er det et premiss han legger på oss, og som jeg ikke er enig i. Det opplever verken jeg eller andre på laget at har vært et argument for hvor vi for eksempel legger samlingene våre.

– Senest i fjor hadde vi planlagt mer reising enn vi fikk til på grunn av corona. Folk hadde troen på det da og da har det ikke noe å si om du har familie eller ikke. Folk er villige til å gjøre jobben, uavhengig av om man reiser bort eller ikke. Det er ingen som er redd for å reise bort, slår Nossum fast.

Distansetreneren har vært med i langrennssirkuset noen år. Blant annet som altmuligmann og senere trener for nettopp Northug tilbake i 2013/2014-sesongen.

Senere ble han assistenttrener på distanselaget og til slutt hovedtrener.

VAR EN GANG NORTHUG-TRENER: Eirik Myhr Nossum og Petter Northug, her fra et skirenn på Lillehammer i 2014.

– Forskjellen fra tidligere er at jeg føler profesjonaliteten er kommet et stykke lengre nå. Nå har ikke utøverne noen problemer med å trene 30-35 timer i uken i Norge og prestere, selv om de har unger og bygger hus.

– Jeg opplever at den høydeperioden man var opptatt av tidligere var et kjærkomment avbrekk som gjorde at du klarte å være nettopp profesjonell og trente bra i lengre perioder. I dag opplever jeg at de er 24 timersutøvere om de er hjemme eller borte.

Nossum er klar på at han vil strekke seg langt for å legge til rette dersom enkeltutøvere ønsker å brukte mye tid i høyden, som for eksempel Johannes Høsflot Klæbo har gjort denne sesongen.

– Det er ikke én for alle og alle for én. Men når de ser på sine egne resultater, med bakgrunn i lite, middels eller mye høydetrening, så er det ikke tvil om at mange har prestert bedre i en sesong hvor de har vært lite i høyden.