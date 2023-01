Skistads vei opp fra smellen: – Ingen tvil om at jeg har slitt

LES ROUSSES (VG) Kristine Stavås Skistad (23) er tilbake i verdenstoppen igjen etter tre tunge år. Nå stiger håpet til VM i Planica og hun gjør seg høyaktuell for landslagsplass.

USTANSELIG: Kristine Stavås Skistad vant sprinten i Les Rousses foran Emma Ribom, Maja Dahlqvist og Linn Svahn.





– Det er ingen tvil om at jeg har slitt. Jeg slet i tre år etter det. Sånn er det, det finnes flere veier, og det er det et bevis på i dag. Jeg har lært masse i løpet av de årene, og vil ikke gjøre de feilene igjen, sier Skistad til VG etter triumfen på sprinten i Les Rousses.

Konnerud-løperen var en komet i 2018/19-sesongen, men overgangen til rekruttlandslaget hos Norges Skiforbund de to påfølgende sesongene fungerte ikke. Skistad har selv sagt at «jeg mistet meg selv litt».

Våren 2021 brøt hun med rekruttlandslaget. Sammen med Konnerud-trener Lage Sofienlund og Per Ola Gasmann, rådgiver og tidligere trener fra NTG Lillehammer, har hun nå reist seg.

Sist helg vant hun NM-sprinten og lørdag kom den første verdenscup-seieren på overlegent vis. Torsdag 23. februar er hun en av favorittene på VM-sprinten i Planica.

– Hun viser gang på gang at hun er blant verdens beste, mener Lotta Udnes Weng.

Fakta Kristine Stavås Skistad Yrke: Langrennsløper Født: 8. februar 1999 (23 år) Fra: Konnerud, ved Drammen Fikk gjennombruddet som skiløper vinteren 2019 og falt i VM-semifinalen dette året. Deretter fikk hun flere tunge år på rekruttlandslaget I snart to år har hun jobbet med Konnerud-trener Lage Sofienlund og Per Ola Gasmann, rådgiver og tidligere trener fra NTG Lillehammer Vant NM sist uke og tok sin første verdenscup-seier denne helgen Vis mer

NBC-kommentator Chad Salmela, som har jobbet med USAs landslag i langrenn og skiskyting, er spent på veien videre for Skistad.

– Bedre sent enn aldri. Bra for henne. Hva slags beist slippes løs nå?, undrer Chad Salmela på Twitter.

– Virkelig bra, verdensklasse i dag. Det er imponerende. Ikke bare tar hun sin første seier, men det er også på en veldig overbevisende måte. Det må være en utrolig god bekreftelse, sier landslagstrener Sjur Ole Svarstad.

ET HAV FORAN: Kristine Stavås Skistad på vei til sin første verdenscup-seier.

Per Ola Gasmann, som felte tårer etter seieren, har denne teorien om hva som gikk galt for Skistad i årene mellom 2019 og til nå:

– Det ble stor endring da hun skulle inn på rekruttlandslag,. Treningen ble nok for monoton med for mye fokus på mengde og timer – og for lite hvile imellom. Muskulaturen hentet seg ikke inn, sier Gasmann og fortsetter:

– En type som Kristine, med så mye rask muskulatur, må legge treningen mer i bolker. Der den ene uken har mer mengde, mens den neste har lavere mengde med flere hardøkter.

Nå mener han at Skistad er bedre enn noen gang takket være oppskriften. De tenker kun på kvalitet i treningsarbeidet, ikke på mengde eller timer.

– Det Kristine har i fart og styrke, er det ingen som matcher. Ingen damer er i nærheten. Jonna Sundling (svensk OL- og VM-mester) er den nærmeste, sier Gasmann.

– Styrken til Kristine er ekstremt bra. Det er på et nivå jeg ikke har opplevd på skiløpere før, sier NTG-treneren.

STERKE FARTSLØPERE: Kristine Stavås Skistad og Jonna Sundling.

Skistad er ikke en del av landslaget, men med seier i NM og verdenscupen er hun høyaktuell for det når til neste sesong.

– Nå tar jeg denne sesongen. Jeg skal ta et stort steg videre mot VM først, så tar jeg det når den tid kommer, sier Skistad om fremtiden.

– Hva skal til for at det blir aktuelt å bli en del av landslaget?

– Det tar jeg senere, svarer Skistad.

– Har du tenkt noe på det?

– Tar det senere.

Landslagstrener Svarstad sier dette:

– Hun har hatt sitt eget opplegg som virker å ha fungert bra med god kontinuitet i trening. Det er utrolig kjekt å se, fantastisk for henne, Konnerud og norsk kvinnelangrenn.

– Vil du ha henne på landslag neste år?

– Dette er ikke dagen for å ta ut landslag, men jeg er kjempefornøyd med henne, svarer Svarstad.

Gasmann tror det går fint med overgang til elitelandslaget – om hun fortsetter å få trene på det hun er best på: Fart og styrke.

– Det må tilpasses henne. Treningen hun gjorde som junior førte henne til verdenstoppen i 2019. Det er den samme treningen som gjør at hun hevder seg igjen nå. Det er ingen grunn til å endre på det, sier Gasmann.