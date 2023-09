Forstår at Bjervig gir seg: – Dette ble for mye

NRK-ekspert Torgeir Bjørn tror avtroppende langrennssjef Espen Bjervig (51) hadde mer arbeid enn han maktet. Samtidig får Bjervig ros for sin periode som langrennssjef.

– Dette ble for mye, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn til etter at VG i går kunne melde at langrennssjef Espen Bjervig gir seg som langrennssjef til nyttår.

– Dette har vi sagt i lang tid. Han har hatt for mange arbeidsoppgaver, fortsetter Bjørn.

Tiril Udnes Weng – verdenscupvinner forrige sesong – sier til VG at torsdagens beskjed var veldig trist å få.

– Jeg har vært veldig fornøyd med Bjervig som sjef og skulle gjerne hatt ham med videre i forbundet, sier hun.

Da VG spør hva han har gjort bra, svarer hun slik:

– Mot oss utøvere har han vært veldig ålreit. Han har behandlet oss på en god måte og gjort en god jobb. Men det har vært hektisk rundt ham. Det er umulig å sette seg inn i jobben han har. Det må ha vært så mange vanskelige avgjørelser.

NRK-ekspert Fredrik Aukland er litt overrasket over tidspunktet for Bjervigs avgang, omtrent to måneder før verdenscupsesongen begynner i finske Ruka 24. november.

Aukland mener uansett at den avtroppende langrennssjefen har gjort jobben sin på en god måte.

– Vi kommer nok ikke utenom at det har vært mange utenomsportslige saker. Samtidig må vi huske at det vært veldig gode resultater i den perioden Bjervig har vært langrennssjef. Noen av resultatene har kanskje vært litt i skyggen til noen av de andre sakene, men Espen har stått stødig som leder gjennom de sakene hele veien. Det har vært en tøff oppgave, sier Aukland til VG.

– Så har det vært enkeltsaker Bjervig og jeg har vært uenige om, men i det store og hele så kan Bjervig se tilbake på en lang periode med suksess i resultatene til norske langrennsløpere. Det er det som har vært hovedoppgaven til Bjervig, fortsetter han.

Bjervig begynte i jobben som langrennssjef i Skiforbundet i 2018, og under hans ledelse har Norge tatt 32 av 48 mesterskapsgull i VM og OL.

Fakta Norges resultater etter at Bjervig ble langrennssjef Ski-VM 2019: 10 av 12 gull Ski-VM 2021: 10 av 12 gull OL 2022: 5 av 12 gull Ski-VM 2023: 7 av 12 gull

Norge har vunnet verdenscupen sammenlagt tre av fem ganger på både kvinnesiden og herresiden i Bjervigs tid*.

Norge har vunnet nasjonscupen fire av fem år* *I 2020/21-sesongen deltok Norge i få renn grunnet covid Vis mer

Torgeir Bjørn minner om at Bjervig – etter at landslagssjef Vidar Løfshus ga seg etter Seefeld-VM i 2019 – fikk utvidet sin langrennssjef-stilling.

For Løfshus ble aldri erstattet. I stedet besluttet langrennskomiteen (styret i norsk langrenn) å gi Bjervig enda mer ansvar.

Det innbefattet dermed ikke bare sjefsrollen administrativt, økonomisk og markedsmessig, men også for toppidretten.

Bjørn og ekspertkollega Aukland ropte varsku om de mange rollene allerede under OL i Beijing i 2022. Da rådet kaoset i den norske langrennstroppen. Først med Emil Iversens utblåsning overfor ledelsen, deretter reagerte flere av dameløperne på Bjervig og ledelsens kommunikasjon.

NRK-ekspertene mente Bjervig var overarbeidet. Bjørn gjentar det budskapet torsdag, selv om langrennsavdelingen til Norges Skiforbund fikk inn en fagsjef for toppidrett i fjor sommer.

For de offentlige konfliktene og krass lederkritikk, spesielt rettet mot Bjervig, fortsatte også etter sist sesong.

– Man satt Bjervig i en umulig situasjon da Løfshus sluttet og man ikke erstattet ham med nye folk. Det så vi under forberedelsene til OL. De hadde ingen sportssjef med et tydelig sportslig overblikk. Det er ingen som skal tvile på at Bjervig har jobbet mye. Han har det. Men han har hatt for mange baller i lufta. Jeg opplever ham som sliten – og det har vært en del ekstra saker i det siste, sier Bjørn.

– Klæbo-saken og forhandlingene med ham har nok vært en stor belastning. Summen av en sånn slitasje gjør at han ikke orker mer. Det er klart forbundet må se på organiseringen her og spørre seg om de har hatt en organisasjon som gjør at Bjervig er i stand til å gjøre jobben optimalt.

– Det har sikkert vært ting han kunne gjort bedre, men jeg synes han har klart seg bra. Den stormen har han håndtert bra innad, og så har kanskje ting blitt fremstilt litt verre i mediene, sier Udnes Weng.

– Bjervig sier blant annet at han har manglet sulten. Har du merket noe til det?

– Jeg har ikke tenkt noe over det. Jeg skjønner jo at en sånn jobb er krevende. Jeg har tenkt det må tære på og at det kommer en sluttdato før andre normale jobber. I hvert fall slik de siste årene har vært med noen stormer.