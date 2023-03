Gråt under Østbergs gullrykk: – Jeg blir så rørt

PLANICA (VG) Stafetthelten Ingvild Flugstad Østberg (32) ble selv sjokkert da hun rykket fra Sveriges Frida Karlsson (23) på tredjeetappen. Samtidig ble det for mye for lagvenninnen Tiril Udnes Weng (26).

02.03.2023 20:53

– Jeg ble så rørt. Jeg sto og grein da jeg så det. Det var kanskje det største øyeblikket for meg i dag.

– Det Ingvild får til, er helt rått. Hun går fra Frida med 15 sekunder. Det er lenge siden jeg har sett henne så inspirert. Det var stort å se på, sier Udnes Weng i lykkerus til VG.

Hun vekslet likt med Sverige, Finland og Tyskland på førsteetappen. På annenetappe ble det noen små avstander, men de fire samlet seg på tredjeetappen igjen.

Helt til Østberg fikk luke mot slutten og vekslet seks sekunder foran Tyskland og 15 foran Sveriges stjerne Frida Karlsson, som var misfornøyd med skiene. Anne Kjersti Kalvå sikret gullet for Norge.

– Det tar jeg som et kompliment. For jeg tror jeg aldri har sett Tiril gråte. Det føltes veldig deilig selv. Jeg ble sjokket da jeg gikk (å få luke), sier Østberg.

– Hvis jeg skulle sagt et drømmescenario, så var det jo dette, men jeg hadde ikke turt å tro på det.

Noe av grunnen til at Udnes Weng ble rørt over Østberg, er sistnevntes vei til dette VM-gullet. Hun fikk startnekt for 3,5 år siden på grunn av manglende helseattest. Gjøvik-jenta har vært åpen om at hun har slitt med balansen mellom trening, restitusjon og ernæring.

Sist sesong fikk hun gått noen løp før jul, før hun ikke oppfylte kravene til helseattest ved juletider og OL-drømmen gikk knust. Torsdag toppet Østberg comebacket denne sesongen med å skaffe den avgjørende gull-luken.

– Jeg har fått opp minner på snapchat, med sånn «ett år siden», «to år siden». De har sett helt annerledes ut enn å være på skirenn. Jeg visste ikke om jeg skulle gå skirenn igjen, om jeg skulle gå verdenscup, hvert fall ikke VM, hvert fall ikke på et lag i VM, sier Østberg og fortsetter:

– Det her er ikke bare min seier. Jeg føler virkelig at folk mener det når de er glade på mine vegne. Det er skikkelig godt. Det er noen jeg ikke kan se på uten at jeg begynner å grine.

At OL i Beijing glapp, var den største nedturen.

– Jeg klarer ikke å beskrive det heller. Det går ikke for andre enn meg og noen få andre rundt meg å forstå hvordan det har vært og hvordan det er, sier Østberg.

– Jeg tror jeg kan si mer om det senere, men i dag er bare alt verdt det da. Men det har vært ganske spesielt, legger Østberg til.

På dagen fire år siden sist hun sto på seierspallen i VM. Sølvet i Seefeld bak Therese Johaug på 30 km 2. mars 2019 avsluttet hennes beste mesterskap med fem medaljer (0-3-2). Nå har hun stafettgullet i Planica.

