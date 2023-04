Klæbo får unntak – kan gå verdenscuprenn

Johannes Høsflot Klæbo (26) får gå i verdenscupen, selv om han ikke er en del av landslaget.

LANGRENNSESS: Johannes Høsflot Klæbo.

25.04.2023 18:34

Tirsdag hadde styret i Norges Skiforbund møte om regelen som ikke gir utøvere utenfor landslaget rett til å gå renn i VM og verdenscupen. Regelen står seg fremdeles inntil videre, men den kan gi unntak ved særlige omstendigheter.

– Klæbo får gå hvis han er god nok og blir tatt med i kvoten, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug til TV 2 etter tirsdagens styremøte i Norges skiforbund.

Fakta Dette er regelen Det er regelen 205.2 i Norges Skiforbunds (NSF) fellesreglement. Der står det: «Løpere som har avslått et tilbud om å delta på NSFs landslag, skal ikke tas ut av NSF til å representere NSF i konkurranser i den sesongen tilbudet om landslagsplass gjelder, med mindre det foreligger særlige omstendigheter.» Vis mer

Fra neste sesong skal ikke langrennsløperne Johannes Høsflot Klæbo, Kristine Stavås Skistad og Astrid Øyre Slind være en del av landslaget. De har takket nei.

Da får de i utgangspunktet ikke lov å gå verdenscup- eller VM-renn.

Men regelen kan sørge for landslagsplass til Klæbo, Skistad og Slind dersom det foreligger særlige omstendigheter.

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad mener det absolutt foreligger særlige omstendigheter i denne saken, slik at Skistad og Slind også kan gå renn med resten av verdenseliten.

– Det er spesielle omstendigheter når tre utøvere, under forskjellige omstendigheter, samtidig takker nei til landslaget, sier Skinstad til VG.

BIDRAR MED EKSPERTISE: Petter Soleng Skinstad.

Skinstad refererer til at tidligere skikonge Petter Northug og slalåmspesialist Henrik Kristoffersen har fått delta i verdenscupen, selv om de har vært utenfor landslaget.

– Det er en tullete og dum regel som bør tas vekk, mener Skistad.

– Hvorfor det?

– Å være på landslaget i Norge bør være et tilbud som gis, og det bør være mest mulig attraktivt slik at færrest mulig takker nei. Det skal være et tilbud og ikke tvang.

– Jeg tror at regelen kommer til å endres, sier Skinstad og spekulerer i at den kanskje skrotes.

Det var søndag kveld at Norges største langrennsstjerne Johannes Høsflot Klæbo takket nei til plass på landslaget. I pressemeldingen er Klæbo innom regelen til skiforbundet, men la til at han tror han vil få gå renn i verdenscupen likevel.

«Vi håper og tror at de endrer på dette, slik at jeg får gå World Cup kommende sesong, dersom jeg er god nok til å stille», sa 26-åringen i sin egen pressemelding.