Slinds voldsomme tvil: – Sitter langt inne å si fra seg

Astrid Øyre Slind (35) startet sesongen som en av verdens beste langløpere og avsluttet den som en av de beste i tradisjonell langrenn. Nå sliter hun med fremtidsvalget.

JUBELSESONG: For Astrid Øyre Slind, her etter bronsen på 15 kilometer med skibytte i VM i Planica i februar.

02.04.2023 11:40

Spørsmålet hun står overfor er om hun skal takke ja til en plass på landslaget og satse hardt mot verdenscup, eller fortsette i Team Aker Dæhlie i deres langløpssatsing.

Til VG forteller Slind at hun ennå ikke har fått noen beskjed om at hun er tatt ut på landslaget og at det må begynne der.

– Så skal jeg ta en diskusjon med landslagsledelsen om hva de synes er den beste løsningen for alle. Det blir trangt om plassen på landslaget også. Jeg vet jeg har et bra alternativ, så kan jeg kanskje redde en landslagsplass for noen andre?

Fakta Astrid Øyre Slind: Født: 9. februar 1988 (35 år). Representerer: Oppdal IL og Team Aker Dæhlie. Meritter i år: Har tre seire og fire pallplasser totalt i årets langløpsserie. I tillegg kvalifiserte Slind seg til VM, der hun tok både individuell bronse og stafettgull. Slind har også to pallplasser i verdenscupen. Vis mer

– Men hva vil du aller helst selv?

– Jeg har to så gode alternativer at jeg ikke klarer å bestemme meg ennå. Det blir jo bra uansett. Jeg er ikke så bekymret for valget. Men får jeg gå verdenscup og får jeg gå langløp? Det blir motsetningene mellom de to ulike lagene, sier Slind.

Hun trekker så frem treningen hun har gjort med tidligere landslagsløper Chris Jespersen. Hans «kjefting» i to år fikk blant annet mye av æren for at hun nærmest sensasjonelt tok VM-bronse i Planica på 15 kilometer med skibytte.

– Den oppfølgingen og den treningen jeg får med ham hver eneste dag ... Det skal mye å toppe den. Vi har trent sammen hver dag og virkelig lagt ned en jobb som man ikke får når man deler på trenere. Det er veldig mye verdt. Det sitter langt inne å si fra seg en sånn hverdag, sier hun.

GÅR OGSÅ LANGLØP: Astrid Øyre Slind, her underveis i årets Birkebeinerrenn i mars, der hun for øvrig vant.

Slind gjentar at hun vil ta en grundig diskusjon med landslagstrenerne, men at det er logisk at hun får tilbudet etter resultatene i vinter.

Langrennssjef Espen Bjervig forteller at de ikke har begynt å gi utøvere landslagstilbud ennå.

– Men hun er en aktuell kandidat til å bli tatt ut. Men vi har ikke landet på størrelse på lag og slike ting. Det er flere faktorer her, sier han.

– For risikofullt

TV 2-ekspert Petter Skinstad viser til at Norges Skiforbund er i en situasjon der de bør spare penger og at de kan vurdere å la Slind og sprintstjernen Kristine Stavås Skistad til sammen utgjøre én landslagsplass.

Skistad har blant annet ytret ønske om å få ha sitt eget opplegg hjemme på Konnerud, en oppskrift hun har hatt stor suksess med denne sesongen.

– Så kan de få være med på det som passer dem best og som lar seg kombinere med treningsplanen de har ellers, sier han.

EKSPERTER: Petter Skinstad og Petter Northug her på jobb for TV 2 under en landslagssamling i juni 2022.

Han minner om at Slind har tatt VM-medalje og notert seg for to pallplasser i verdenscupen ved å satse langløp i utgangspunktet og at Skistad utenfor landslaget har blitt verdens beste sprinter etter mesterskapet.

– Det er for risikofullt for begge to å gå for et fullverdig landslagsopplegg uten å ta høyde for det som har tatt dem dit de er i dag, sier Skinstad og fortsetter:

– Så går det an å møtes litt på midten her. La Astrid og Kristine være med på noe. Så tror jeg det stedet man blir best mulig skiløper på er på landslaget. Men det er ikke optimalt nok for de to.