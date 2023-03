Langer ut mot utenlandske utøvere: – De slenger gjerne med leppa når vi norske skal bidra

HOLMENKOLLEN (VG) Femmila i Kollen ble en norsk jubeldag. Men i maktdemonstrasjonen var stort sett samtlige norske profiler oppgitt og frustrert over oppmøtet fra utenlandske rivaler.

NORSK DOMINANS: Johannes Høsflot Klæbo, her fulgt av både Pål Golberg og Harald Østberg Amundsen under lørdagens 50 kilometer i fristil i Holmenkollen.







11.03.2023 14:47

I møte med VG en halvtime etter at tidobbelt norsk var et faktum, bare rister Harald Østberg Amundsen på hodet. Han har forståelse for at utøvere fra andre nasjoner trekker seg på grunn av sykdom.

– Men Pål (Golberg) og Johannes (Høsflot Klæbo) er vel de som går flest skirenn i løpet av en sesong av alle. De klarer å stille opp her. Da skulle jeg gjerne ønske at for eksempel Finland kom seg på start her, og at det var flere tyske og franske, sier Amundsen og fortsetter:

– Det er jeg skuffet over. De slenger gjerne med leppa når de synes vi norske skal bidra i langrennssporten, men de har virkelig et ansvar de også.

For det ble ikke bare tidobbelt norsk i folkefesten i og utenfor nasjonalanlegget i Oslo lørdag formiddag. Hele en tredjedel av det 36 mann store startfeltet hadde norsk pass.

Det tynne oppmøtet etter VM var til en viss grad varslet. Den tyske langrennssjefen kalte det totalt idiotisk å legge en ny femmil bare en uke etter at både kvinner og menn gikk den lengste distansen i VM.

Også italienerne har overfor NRK uttrykt stor misnøye med den tøffe belastningen i konkurranseprogrammet i februar og mars.

Les også Krüger vant femmila i Kollen – Norges totaldominans bekymrer ekspertene

forrige













fullskjerm neste 1 av 6 Foto: Helge Mikalsen / VG

Men de norske utøverne kjøper ikke forklaringen.

– Vi lever av å gå på ski, og da skal man klemme sitronen litt. Folk tåler å trene 1000 timer i året, så da klarer de å gå to timer skøyting i Kollen, konkluderer Amundsen.

Amundsen får full støtte av sine lagkamerater.

Femmilsvinner Simen Hegstad Krüger svarer slik på den glisne startlisten:

– Det er rart at de ikke har lyst. Og når vi har de rammene her at ikke flere føler på at nå skal vi vise frem langrenn på en god måte, det synes jeg også er rart.

Johannes Høsflot Klæbo skjønte lite av oppmøtet, han også. Trønderen ble til slutt nummer syv på kraftprøven i Kollen lørdag.

– At ikke flere utlendinger velger å stå på startstreken, det skjønner jeg ikke. Med det arrangementet som er her og den folkefesten. Ja, det er seks dager siden vi gikk forrige femmil, men det er en del av gamet og likt for alle mann.

– Det å gå skirenn er jobben vår. Vi har syv måneder pause, da er det bare å komme på start så lenge man ikke er syk, sier Klæbo.

SVARER: Renndirektør i FIS, Michal Lamplot, her under en pressekonferanse tidligere denne sesongen.

Renndirektør i FIS, Michal Lamplot, sier til VG at han ikke vet grunnen til at flere nasjoner valgte å ikke stille fulltallig på lørdagens distanse.

Til sammenligning stilte 49 utøvere på start under VM-femmila for en snau uke siden.

På spørsmål om hva han synes om det glisne oppmøtet, vil ikke FIS-toppen ha for sterke meninger.

– Det er mange konkurranser mot slutten av sesongen. Vi kom rett fra et langt løp sist helg. Det er en heftig belastning. Noen hviler seg, noen fokuserer på renn senere denne sesongen og andre er syke. Det er forskjellige grunner, sier han.