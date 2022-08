Knallhard dom over damelandslaget: – Må se å komme seg på jobb hele gjengen

ÅLGÅRD (VG) TV 2-ekspertene Petter Northug og Petter Skinstad er nådeløse etter det skrale oppmøtet fra norske landslagsløpere under Blinkfestivalen. I beste sendetid torsdag stilte én fra damelaget.

KLAR TALE: Fra Petter Northug og Petter Skinstad, her avbildet på henholdsvis Color Line stadion i Ålesund tidligere i år og under Blinkfestivalen i Ålgård torsdag denne uken.

For selv med en damelandslagstropp på 11 utøvere var det kun Ragnhild Haga som gikk det drøyt fem mil lange NRK-sendte Blink Classics-løpet torsdag kveld.

Det får Skinstad, som selv satser som aktiv og gikk langløpet i Ålgård, til å fyre seg opp.

– Alle landslagsløpere, uansett kjønn, om du er på elitelag eller rekruttlandslag, burde gå absolutt alt av TV-sendte rulleskirenn. Hvert eneste år. Det er yrket deres, sier han svært engasjert til VG kort tid etter målgang.

EKSPERTDUO: Petter Skinstad og Petter Northug, her avbildet sammen under landslagets pressetreff i juni i år.

Han påpeker at hans utspill er ærlighet med kjærlighet til idretten han har drevet med hele livet.

Men Skinstad er i hvert fall klart på at Totenrullen med målgang i Raufoss, Kanalrennet i Bø i Telemark, Blinkfestivalen på Vestlandet og Toppidrettsveka i Trøndelag er fire arrangementer samtlige løpere bør stille opp på.

Alle rennene går mellom juni og august måned.

Fakta Resultatliste Blink Classics (52 km) kvinneklassen: Linn Sömskar (Team Engcon) 2:02.18,9 Astrid Øyre Slind (Team Aker/Dæhlie) +2:17 Victoria Carl (Tyskland) +5:11 Anniken Gjerde Alnæs (Team Ragde Charge) +10:43 Nadine Fähndrich (Sveits) +10:43 Emilie Fleten (Team XPND Fuel) +10:44 Kati Roivas (Team Næringsbanken) +15:22 Frida Erkers (Team Eksjøhus +15:22 Ragnhild Haga (Norges Skiforbund) +16:29 Hedda Bångman (Team Nordic Experience) +16:31 Vis mer

– Det er den helheten der, med rulleskirenn på sommeren og skirenn på vinteren, som gjør at Skiforbundet har det budsjettet de har. Det Petter Northug, Marit Bjørgen, Therese Johaug og Martin Johnsrud Sundby har bygget opp som et fundament dagens langrennsløpere lever på, sier Skinstad.

– Hvis de ikke kommer seg på jobb, byr på seg selv, stiller opp der ting skjer, så ødelegger de for de neste generasjonene. De lever på lånt tid. De må se og komme seg på jobb hele gjengen.

Han advarer i tillegg mot at Norges Skiforbund langrenns 90 millioner store budsjett fort kan bli til 50 millioner om trenden fortsetter.

Ragnhild Haga, her under onsdagens Lysebotn Opp. Torsdag gikk hun Blink Classics som eneste landslagsløper på damesiden.

– For dårlig

Han får støtte av ekspert- og langløpskollega Petter Northug.

– Vi må huske på at langrenn også konkurrerer med andre idretter med tanke på publisitet. Vi ser på tallene at det ikke er like populært som det var. Vi har fotball på tur opp, det samme med tennis, golf og friidrett, sier Northug og fortsetter:

– Vi må ha de beste til å profilere langrenn på sommeren. Når vi har Blinkfestivalen, de har lagt til rette, det sendes i beste sendetid, da må landslaget kreve at flere løpere stiller på start. Det er for dårlig.

STERKE MENINGER: Petter Northug, her etter langløpet Blink Classics i Ålgård torsdag kveld.

Damelandslagstrener Sjur Ole Svarstad forklarer at fem av 11 fra troppen er med under Blinkfestivalen.

Heidi Weng gikk Lysebotn Opp onsdag, men følte det holdt med ett renn på grunn av hennes opptrening etter hjernerystelsen. I tillegg er Marte Skaanes, Tiril og Lotta Udnes Weng på plass, men gikk ikke torsdag. Sistnevnte har blitt syk, sier Svarstad.

I sine respektive hjem sitter imidlertid Anne Kjersti Kalvå, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Julie Myhre, Mathilde Myhrvold og Helene Marie Fossesholm. De skal alle gå Toppidrettsveka i slutten av august.

– Men jeg forstår kritikken, sier Svarstad og fortsetter:

– Når du ser dette arrangementet, jobben som blir lagt ned i det og TV-tiden man får, skulle man ønske at man var sterkere til stede på hvert eneste renn.

FORSTÅR KRITIKKEN: Landslagstrener på damene, Sjur Ole Svarstad (høyre), her sammen med trenerkollega Stig Rune Kveen under en treningssamling i juni.

Han mener likevel, med antall renn totalt sett, at det kan være fornuftig i treningsøyemed å velge seg ut ett arrangement av de to store rulleskiarrangementene nå i august.

– Vi må evaluere dette på elitelag, hvordan vi disponerer og hvordan vi planlegger det inn i neste år. Vi er fullstendig klar over at det er et privilegium å få TV-tid på denne måten her.

Konfrontert med at belastningen kan bli for stor for utøverne med mange rulleskirenn i viktige treningsperioder, svarer TV 2-ekspert Skinstad slik:

– Det er bare tull. Det finnes ingen gode argumenter. Det er for lett å slenge begrepet «totalbelastning» rundt seg, gjentar han.

På spørsmål om kulturen i landslaget blitt bedagelig med tanke på å stille opp på slike arrangementer, svarer landslagstrener Svarstad slik:

– Ikke bedagelig. Jeg føler vurderingen å være med på ett av arrangementene er logisk bra tenkt. Vi har samling i midten av august, går Toppidrettsveka, så drar vi rett på samling igjen etter det, sier Svarstad.

PS: Blinkfestivalen fortsetter for langrennslandslaget fredag med henholdsvis 10 og 15 kilometer fellesstart i Sandnes sentrum. Samme kveld skal Norges beste skiskyttere i aksjon. Begge idretter konkurrerer også lørdag.