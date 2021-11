Klæbo nekter å gå med Viaplay-logo: – Kan være skadelig

Johannes Høsflot Klæbo mener samarbeidet mellom skiforbundet og Viaplay er problematisk.

INGEN VIAPLAY-LOGO: Mens Erik Valnes (høyre) hadde Viaplay-logoen på høyre lår, gikk Johannes Høsflot Klæbo uten Viaplay-logoen.

I helgens renn i Ruka gikk Klæbo uten Viaplay-logoen på låret.

Det forteller han til Adresseavisen.

– Jeg mener at en slik avtale verken tjener skiforbundet eller Viaplay, i stedet kan den være skadelig da det kan stilles spørsmålstegn til dem rundt temaet - uavhengighet. Det er ikke bra for noen av partene. Og for skiforbundet er dette veldig kortsiktig. Dessverre, sier Klæbo.

Skistjernen sier at det er en «prinsippsak og et verdispørsmål».

– Jeg ser på saken hvor Viaplay er blitt kommersiell sponsor hos skiforbundet som problematisk. Viaplay skal på den ene siden dekke skisporten journalistisk. På den andre siden er de kommersiell sponsor. Slikt kan det settes spørsmålstegn ved. Når spørsmål stilles rundt vår uavhengighet og troverdighet, må noen varsle. Det har jeg gjort, og valgte å gå uten Viaplay merke på konkurransedressen i Ruka, sier Klæbo.