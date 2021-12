Bare en av dem kan lykkes

De er lagkamerater og treningspartnere, men de vet også at den enes fiasko kan være den andres suksess.

Håvard Solås Taugbøl må slåss med Sindre Bjørnestad Skar om det som kan bli den eneste rene sprintplassen på OL-laget.

11. des. 2021 08:00 Sist oppdatert nå nettopp

Nye regler for hvor mange utøvere hver nasjon kan sende til langrennsøvelsen i Beijing-OL, gjør livet til Håvard Solås Taugbøl og Sindre Bjørnestad Skar tøffere.

– Vi tar med en ren sprinter, maks to, sier landslagstrenerne Arild Monsen og Eirik Myhr Nossum.

Vanskelige valg

På et hvilket som helst landslag i verden, bortsett fra det russiske og altså det norske, ville de allerede vært forhåndsuttatt til OL-sprint. Trolig ville de to sammen vært medaljekandidater på lagsprinten. Norge får ikke sende flere enn totalt åtte langrennsløpere til OL. Disse åtte skal gå alle de seks langrennsøvelsene. Da trenger Myhr Nossum og Monsen utøvere som kan gå mer enn bare sprint.

– Det kan se ut som det kommer til å stå mellom oss to. Det er lite trolig at det blir flere enn én spesialsprinter med, sier Håvard Solås Taugbøl og innser at Beijing ikke er stort nok for begge to.

Svakheten til de to rivalene er at de må regnes som spesialsprintere. Det er fire andre norske utøvere som til enhver tid er bedre enn disse to på distanse. Tre av dem er også medaljekandidater på sprinten i OL – Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes og Pål Golberg.

Derfor ender det med at kun én av dem blir tatt ut. Det kan også ende med at de begge må være hjemme. Det har fortsatt to, kanskje tre, muligheter til å overbevise de som skal ta ut de åtte til OL.

Ligger foran

Til nå i sesongen er det bronsevinneren fra VM i Oberstdorf Håvard Solås Taugbøl som ser ut til å ha størst grunn til å tro på OL-plass. Slik har sesongen utviklet seg så langt for de to.

Taugbøl: Var med til Ruka og kom seg til finalen hvor det ble gått klassisk sprint. Ble til slutt nummer 5 som tredje beste norske. På Lillehammer helgen etter ble han nummer 4. Denne gangen også som tredje beste norske.

Skar: Ble ikke med i troppen til Ruka. Gikk Norgescup sprint på Gålåden helgen og ble nummer 3. På Lillehammer røk han ut i kvartfinalen etter ha syvende beste tid i prologen.

Lørdag er det sprint i Davos. OL-øvelsen sprint fristil står på programmet. Helgen etter er det samme distanse i Dresden. En siste mulighet til å skille de to kommer i den første stoppen i Tour de Ski hvor de skal gå sprint i Lenzerheide i romjulen.

– Jeg tror mye er avgjort etter Davos selv om vi skal gå en sprint i fristil i Dresden siste konkurransehelgen før jul, sier Taugbøl.

Han vet nøyaktig hva som skal til for at dette skal gå hans vei.

– Det må nesten bli en pallplass, sier han.

Fakta Helgens langrenn I helgen konkurreres det i to renn i sveitsiske Davos. Sendes på TV2. Lørdag 11.45: Sprint fristil begge kjønn Søndag 11.30: 15 kilometer fristil enkeltstart menn Søndag 14.00: 10 kilometer fristil enkeltstart kvinner Vis mer

Prosentregning

Sindre Bjørnestad Skar er nå i angrepsposisjon. Før sesongen mente han at egne muligheter for OL-deltagelse var stor.

– Jeg mener at det er 80 prosent sjanse for at jeg blir tatt ut. Jeg kan ikke gå rundt og tro på at jeg ikke får det til, sa han til Aftenposten på høydesamling i Livigno i slutten av oktober.

Dersom han skulle regne prosenter i dag, ville han nok kommet til et annet tall. Men en god prestasjon i 1500 meters høyde (OL-sprinten går på 1750 meters høyde) i Davos vil styrke hans muligheter betraktelig.

Det kommer også en sprint i høyden i innledningen av Tour de Ski. Den kan bli viktig dersom de begge skulle bli tatt ut på Tour-laget og det fortsatt er tvil om hvem som skal ha flybilletter til Kina.

PS: Thomas Helland Larsen kom inn som en joker i kampen om OL-plasser etter å ha tatt 2.-plassen i verdenscupen på Lillehammer. Han ble tatt ut til Davos-rennet, men ble syk og måtte melde forfall. Dermed røk trolig også sjansen hans til å kompliserer OL-uttaket ytterligere.

Fakta Sindre Bjørnestad Skar Alder: 29 år (født 22. januar 1992) Fra: Bærum Bor: Trondheim Klubb: Bærums Verk IL Verdenscupen: 78 starter, 2 seiere og 9 pallplasser Vis mer