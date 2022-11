Lettet Heidi Weng: – Jeg har vært på en kjempesmell psykisk

BEITOSTØLEN (VG) Heidi Weng (31) var stolt og lettet etter 2. og 7. plass i åpningsrennene på Beitostølen. Hun har vært langt nede i kjelleren og brukt psykolog ukentlig.

FORNØYD: – Helgen gikk over all forventning, sier Heidi Weng på Beitostølen.

23 minutter siden

– Helgen gikk over all forventning. Jeg har blitt knust på trening tidligere i år og ikke vært meg selv. Så jeg er lettet, sier Heidi Weng arrow-outward-link til VG.

Hun ble nummer to på 10 kilometer klassisk og nummer syv på 10 kilometer skøyting (Anne Kjersti Kalvå vant begge rennene) under nasjonal åpning på Beitostølen.

Fakta Resultater Beitostølen, 10 km skøyting Anne Kjersti Kalvå 26:21 Helene Marie Fossesholm, +4,2 Silje Theodorsen, +7 Ingvild Flugstad Østberg, +11,6 Tiril Udnes Weng, +13,2 Katarina Janatova (Tsjekkia), +40,1 Heidi Weng, +44,6 Margrethe Bergane, +54,3 Vis mer

Sist vinter mistet Weng OL på grunn av coronasykdom og måtte isoleres på et hotellrom i Italia. På tampen av sesongen fikk hun en hjernerystelse som gikk utover treningen i flere måneder. Weng har slitt med mye hodepine og vært lite sosial.

– Det har vært mentalt tøft for meg. Jeg har vært på en kjempesmell psykisk. Jeg skal ta med meg at jeg kom meg til start og gjorde det såpass bra, det hadde jeg ikke trodd, sier Weng.

– Det har vært utrolig tøft og jeg har vært utrolig mye alene. Det hadde ikke gått uten familie og støtte rundt.

31-åringen har hatt ukentlig samtaler med psykologen Arne Jørstad Riise, fagansvarlig på idrettspsykologi ved Olympiatoppen.

– Jeg har fått veldig god støtte fra familie og fått hjelp fra psykolog. Jeg har vært langt, langt nede i kjelleren.

Weng har fått trent bra fra sommeren av og det har vært et lyspunkt i en tøff periode. Hun har Planica-VM i slutten av februar som det store målet.

På grunn av manglende trening fra våren, antar Weng at hun vil stå over verdenscuphelger for å få inn perioder med trening

– Det blir nok en annerledes vinter for min del, sier Weng, som har hatt for vane å gå det meste av konkurranser.

–Jeg håper å bare bli bedre og bedre utover. Jeg har ikke fått treningen som før og liker egentlig faste, trygge opplegg. Men det har vært mye stang ut.

Hun droppet blant annet høydeopphold med resten av laget i høst.