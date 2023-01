Langrennstrener Svarstad testet positivt for corona under Tour de Ski

VAL MÜSTAIR (VG) Sjur Ole Svarstad, landslagstrener i langrenn for kvinnene, har blitt syk i tyske Oberstdorf under Tour de Ski.

POSITIV TEST: Langrennskvinnenes landslagstrener Sjur Ole Svarstad testet positivt for coronaviruset under Tour de Ski.





2. jan. 2023 09:43 Sist oppdatert 10 minutter siden

– Med rutiner på hyppig testing i troppen var Sjur Ole negativt på hurtigtest i går kveld, men ingen andre har positiv test i dag, sier landslagslege Ove Feragen i en pressemelding.

På grunn av mye sykdom i samfunnet den siste tiden, har skilandslaget strammet inn på tiltakene de kan gjøre for å unngå å bli syke. Det gjennomføres hyppige tester, troppen er delt inn i kohorter og de skal være nøye med munnbind-bruk, avstand og håndhygiene, forteller Feragen.

Fakta Tour de Ski-stillingen 2 av 7 etapper: 1) T.U. Weng 31.13, 2) Niskanen 0.00 min. bak, 3) Karlsson 0.00, 4) Kalvå 0.02 bak, 5) L.U. Weng 0.22, 6) Hennig 0.42. Øvrige norske: 9) H. Weng 1.03, 10) Slind 1.04, 22) Theodorsen 1.38, 23) Myhrvold 2.00, 49) Myhre 2.56, 55) Bergane 3.25. Jessie Diggins er nummer 30 – 2,07 minutter bak. Tour de Ski-programmet: I Val Müstair (Sveits): Lørdag 31. desember: Sprint fristil.

Søndag 1. januar: 10 km fellesstart i klassisk. I Oberstdorf (Tyskland): Tirsdag 3. januar: 10 km klassisk individuell start.

Onsdag 4. januar: 20 km jaktstart fristil. I Val di Fiemme (Italia): Fredag 6. januar: Sprint klassisk.

Lørdag 7. januar: 15 km fellesstart i klassisk.

Søndag 8. januar: 10 km fellesstart fristil. PS 1: Kvinner og menn går samme distanser gjennom hele touren.

PS 2: Tour de Ski vises på TV 3 og Viaplay. Vis mer

– Noe mer enn det vi gjør tror jeg ikke er mulig dersom vi skal være med å delta i skirenn, sier Feragen til VG.

– Hvordan tar troppen en slik nyhet?

– Jeg tror troppen er mer rolig ved et slik tilfelle nå enn et for ett år siden. Det er nok ikke så uventet med smittesituasjonen i både Norge og Europa. Vi var ikke helt uforberedt på at dette kunne skje, sier landslagslege Ove Feragen til VG.

Tidligere i sesongen har landslagsutøverne Harald Østberg Amundsen, Sindre Bjørnestad Skar, Ragnhild Haga og Marte Skaanes testet positivt for coronavirus.

Mandag er det hviledag i Tour de Ski. Norges tropp reiste fra rennene i sveitsiske Val Müstair til tyske Oberstdorf søndag kveld. Touren fortsetter med 10 km intervallstart tirsdag.