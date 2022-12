Emil Iversen utslått på sprint-prologen

VAL MÜSTAIR (VG) Emil Iversen (31) er utslått på prologen i Tour de Ski-sprinten. Det samme er Jessica Diggins (31) og Heidi Weng (31).

Emil Iversen i aksjon nyttårsaften.







31. des. 2022 12:05 Sist oppdatert nå nettopp

Samtidig mener TV 2-ekspert Petter Northug at det er en skandale at det er to minutter mellom hver femte startende på prologen i Tour de Ski-sprinten nyttårsaften.

Regelen er innført for å unngå at løpere skal gå sammen og dra fordel av det.

– Skandale. Dette må være beviset på at vi er på feil plass. Vi kan ikke begynne på denne måten når vi skal vise fram produktet Tour de Ski. Dersom Val Müstair ikke kan ha et bedre opplegg enn at en prolog som varer i to timer så må FIS finne en annen plass, sier Northug ifølge TV 2.

– Det har ikke så mye å si, jeg synes det er greit, sier den britiske skistjernen Andrew Musgrave til VG.

En skuffet Emil Iversen ruslet forbi mediene uten å gi noen kommentar etter å ha kommet utenfor topp 30, noe som betyr at han ikke er kvalifisert for kvartfinalene.

En av de store Tour de Ski-favorittene på kvinnesiden, amerikanske Jessica Diggins, røk også ut i prolog. Det samme gjelder Heidi Weng.

– Oj, veldig overraskende. Det er synd. Det hadde jeg ikke trodd, sier Tiril Udnes Weng om Diggins til Viaplay.

– Det overrasker meg veldig. Det er en liten skrell, sier Anne Kjersti Kalvå til Viaplay.

Heidi Weng sier at hun er «fornøyd» selv om hun ikke kom med i kvartfinalene etter å ha kommet 15 sekunder bak. Hun satset først på å «fyke» gjennom pressesonen, men stoppet så opp:

– Jeg er verken det ene eller det andre. Det er jo kjipt, men ... Jeg følte meg egentlig bra. Jeg har ikke den farten inne. Du må være på hugget i en sprint, sier Weng.

– Jeg tar dag for dag her, fortsetter hun.

UTSLÅTT: Heidi Weng på vei ut av stadion.

– Denne løypa skiller voldsomt, fastslår Viaplay-kommentator Jørn Sundby.

Norske Julie Myhre (på 45. plass) klarte heller ikke å komme til kvartfinalene. Det gjorde heller ikke Margrethe Bergane (63) eller Astrid Øyre Slind (36).

Sveitsiske Nadine Fähndrich vant prologen foran Tiril Udnes Weng, Märta Rosenberg, Anne Kjersti Kalvå og Frida Karlsson.

– Det gir skikkelig blodsmak å gå her ute, sier Kalvå til Viaplay.

– Men det ble en god start på dagen.

Norske løpere videre (med plassering): 2. Tiril Udnes Weng, 4. Anne Kjersti Kalvå, 12. Lotta Udnes Weng, 18. Mathilde Myrvold, 25. Silje Theodorsen.

I tillegg til Emil Iversen, røk også Håvard Moseby og Martin Løwstrøm Nyenget ut. Didrik Tønseth klarte derimot å komme blant topp 30.