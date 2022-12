Golberg felte tårer og ba om utsettelse av intervju om familielivet

BEITOSTØLEN (VG) Pål Golberg (32) trakk luen over øynene for å skjule tårene og klarte ikke å svare, da VG lurte på hvordan han «sjonglerer» hverdagen som verdens beste skiløper og samtidig har et liv med en familie på fire.

VERDENS BESTE I ØYEBLIKKET: Ingen er bedre enn Pål Golberg i verdenscupsirkuset. Her sitter han i lederstolen under 10 kilometer klassisk på Beitostølen lørdag.

Mikal Emil Aaserud, VG

18 minutter siden

Han brukte tid, ganske nøyaktig 30 lange sekunder på å tenke seg om, da han lørdag ble intervjuet etter nok en seier i verdenscupen.

Så svarte han kort at spørsmålet føltes vanskelig å svare på.

Deretter ba han pent om å få utsette intervjuet til dagen etter.

Fakta Pål Golberg: Født: 16. juli 1990 (32 år)

Klubb: Gol IL.

Meritter: VM-gull i stafett fra 2021 og OL-sølv på stafett fra Beijing 2022.

Aktuell: Er for øyeblikket soleklar leder av verdenscupen sammenlagt etter en rekke topplasseringer under årets sesong. Vis mer

Og verdenscuplederen, som er mannen å slå i langrenn om dagen, gjorde som avtalt og ringte opp.

– Kjempetakknemlig, sier Golberg om hvorfor han ble såpass berørt av spørsmålet som lød som følger:

«Du har litt av en familiekabal i det daglige, hvordan klarer du å sjonglere det samtidig som du skal klare å levere toppresultater hver helg…?».

STERK PÅ SPRINT OG DISTANSE: Pål Golberg, her etter sprinten under verdenscupen på Beitostølen sist helg.

– Jeg har jo en samboer som er mamma store deler av året. Men hun er jo også psykolog for meg. Det er noe med at det er krevende for henne med denne totalpakken. Det er usikkerhet rundt hvilke skirenn jeg får gå, man skal holde seg frisk, sier Golberg.

– Jeg satser langrenn på heltid. Men hun gjør jo nesten det, hun også. Hun ofrer om ikke like mye, men veldig mye av sin egen fritid. Så det har blitt et fellesprosjekt som kanskje gjør at man blir enda mer knyttet sammen.

Fakta Verdenscupen sammenlagt etter tre rennhelger: 1. Pål Golberg, Norge: 756 poeng

2. Johannes Høsflot Klæbo, Norge: 430

3. Martin Løwstrøm Nyenget, Norge: 426

4. Federico Pellegrino, Italia: 398

5. Richard Jouve, Frankrike: 370 Vis mer

For på hjemmebane har samboer gjennom en årrekke, Line Sogn Plassen, kontroll på det aller meste.

De to har barna Frida (fire år) og Sara (snart seks måneder) sammen. Sogn Plassen har permisjon fra jobben som advokat.

Samtidig krever også skiløper Golberg sitt. Han skal få trent, han reiser Europa rundt, rennhelgene tar mye tid, og han skal unngå å bli syk.

– Alt bunner i det

Han forteller at de derfor tok eldstedatteren ut av barnehagen i november. Det nærmet seg sesong.

– Det for at vi skal holde oss friske. Helt siden verdenscupåpningen har hun eldste vært ute av barnehagen. Alle valgene vi gjør handler om at jeg skal styrke oddsene mine for å være frisk og gå de skirennene jeg vil… Alt bunner i det, beskriver Golberg.

– Jeg setter pris på muligheten jeg har fått. At hun på hjemmebane vil det like mye som meg. For hvis hun ikke hadde hatt samme «driven», da hadde jeg ikke holdt på med det nivået jeg gjør nå.

– Det er krevende

Golbergs trener, Arild Monsen, sier til VG at nøkkelen til 32-åringens suksess handler om at han er mer strukturert enn noen gang. Fem pallplasser, hvorav to er seire, på åtte konkurranser er rett og slett råsterkt.

Treneren mener Golbergs gjennomføring av treningen er på et nivå den aldri har vært.

Men Monsen er snar med på påpeke at livssituasjonen også er krevende, men samtidig har gjort ham godt.

– Han har bare blitt en enda mer balansert person som greier å konsentrere seg om det han skal gjøre og koble av når han skal det. Jeg er imponert, sier Monsen.

TETT SAMARBEID: Mellom Pål Golberg og sprintlandslagstrener Arild Monsen, her i Lenzerheide, Sveits, under Tour de Ski sist sesong.

Jeg vet jo hvordan toppidrettslivet er. Det er sove, trene og spise. Men når du har to små barn i tillegg, så er du oppe om morgenen, for å si det sånn, sier Monsen og legger til:

– Det er krevende, det vil jeg si.

Men Golberg gjør det han kan for å holde familien tett samlet også når de står midt i sesong.

Denne uken reiser han og landslaget til Sveits for å konkurrere i Davos. Dit tar han med samboeren Line og de to små barna for å jakte nye triumfer.